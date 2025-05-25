

Футбольный вратарь-рекордсмен, заслуженный тренер и ученый-академик

25.05.2025 20:47









Джемал (Элгуджа) Сергеевич Гугушвили известен общественности не только как успешный футболист, как заслуженный тренер Грузии и заслуженный работник спорта Грузии, но и как ученый-академик, как автор многочисленных научных публикаций и как бывший ректор двух вузов Тбилиси. Недавно ему исполнилось 80 лет. «За особые заслуги в развитии футбола» Министерство спорта страны приняло решение присвоить Д.Гугушвили звание «Рыцарь спорта»-высшее спортивное звание Грузии. Юбиляра лично поздравил и соответствующие документы ему передал министр спорта страны Шалва Гоголадзе, в церемонии принял участие первый вице-президент Федерации футбола Грузии ( ФФГ) Каха Чумбуридзе.



Автор этих строк встретился с Джемалом Гугушвили и попросил его рассказать о наиболее важных эпизодах его пути в футболе и в науке.



- Вы с детства увлеклись футболом или занимались другими вида спорта?



- Тогда, в 1950-х годах, большинство детей просто было помешано на футболе, в том числе и я. Я родился и жил в Абашском районе, в селе Дзвели Абаша (запад Грузии), там закончил первый класс, потом наша семья переехала в Тбилиси. В возрасте 8 лет я впервые принял участие в турнире детских футбольных команд Надзалевского района. Будучи студентом Тбилисского зооветеринарного института, я был вратарем и одновременно тренером футбольной команды вуза, которая успешно выступала в республиканских и всесоюзных турнирах. В конце 1960-х годов я три года играл в «Синатле» Тбилиси( это команда Трамвай-Троллейбусного управления Тбилиси-прим. Автора), которая три раза завоевала Кубок Грузии (1967,1968, 1969) и два раза (1968,1969) всесоюзный «Кубок миллионов»-это Кубок СССР среди команд коллективов физической культуры(он проводился в 1957-1990 ). В октябре 1968 года в финале этого всесоюзного турнира в Майкопе «Синатле «выиграла у «Торпедо» Минск, а в октябре 1969 года в Кисловодске в финале того же турнира в трехраундовом драматическом поединке наша команда » переиграла московское «Динамо-2». Тогда,в Кисловодске, для выявления победителя понадобилось проведение трех финальных матчей. 5 октября была ничья 0:0, 6 октября- опять ничья 1:1, а 8 октября после основного и дополнительного времени вновь была ничья 0:0. Потом была серия пенальти, пробивали долго, мы выиграли с необычным счетом 16:15.



- Вы забили 4 гола в серии пенальти, это непостижимо -это рекорд!



- Это незабываемая история. На третий финальный матч в Кисловодск для моральной поддержки нашей команды прибыла делегация из Тбилиси во главе с легендарным футболистом Борисом Пайчадзе (1915-1990). Когда пробивали пенальти, пришла моя очередь. Серго Сихарулидзе, опытный тренер нашей команды,сказал громко: «Гугушвили,готовься бить». Через несколько секунд диктор стадиона объявил: «Внимание, внимание, пенальти пробьет вратарь «Синатле» Джемал Гугушвили». В общем в тот день мне пришлось 4 раза пробить и все удары оказались точными ( смеется). После этого я оказался в объятиях одноклубников.Я стал вратарем –рекордсменом по количеству голов, забитых в одной игре в серии послематчевых пенальти.



Гугушвили –тренер



С начала 1970-х годов до 2008 года Джемал Гугушвили был тренером. Сначала он был наставником команды зооветеринарного института, в начале 1980-х годов –старшим тренером студенческой сборной Грузии и сборной республики среди команд спортобществ(1981), затем старшим тренером сборной СССР среди команд спортобществ(1982) , в 1990-х годах тренировал клубы Грузии («Моркинали», «Вит-Джорджия», «Алгети» ), в 1994-1995 годах был тренером молодежной сборной Грузии, в 1996-1997 годах- главным тренером национальной сборной Туркменистана и ашхабадского футбольного клуба «Копетдаг"-ведущей команды страны. Гугушвили был первым грузинским специалистом, который становился главным тренером национальной футбольной сборной другой страны.



- Батоно Джемал, как вы попали в Туркменистан?



- В 1982 году я работал старшим тренером футбольной сборной СССР среди команд спортобществ, в той сборной были игроки из разных республик СССР, в их числе был футболист Николай Мингазов из Туркменистана. Как позже вяснилось, в 1996 году он предложил мою кандидатуру на пост главного тренера национальной сборной. Тогда в «Копетдаге» играли двое грузинских футболистов – Каха Чумбуридзе и Гурам Аспиндзелашвили. Оказывается, руководители футбола Туркменистана у них тоже спросили о моих тренерских и человеческих качествах. Мне позвонили из Ашхабада и пригласили на пост главного тренера для того, чтобы готовить нацональную сборную к матчам отборочного турнира ЧМ 1998. Я поблагодарил и взял паузу, чтобы все обдумать. Ведь мне предстояло уехать в другую страну. Вскоре я согласился и поехал в Ашхабад. Высшее руководство Туркменистана, футбольная федерация, ветераны и поклонники футбола очень тепло приняли меня. Незабываемым была победа сборной Туркменистана над Ираном - мы выиграли товарищеский матч в Тегеране, вернулись в Ашхабад и нам устроили грандиозную встречу жители страны и руководство Туркменистана. После той победы меня принял тогдашний президент Туркменистана Сапармурат Ниязов(1940-2006).



Хочу отметить, что тогда в сборной Туркменистана играли двое грузинских футболистов –Буба Ткавадзе и Каха Гоголадзе.



- В конце 1997 года вы вернулись в Грузию, власти Турменистана просили вас остаться?



- В конце 1997 года мне позвонили мои коллеги- друзья из зооветеринарного института и попросили вернуться в Тбилиси, предложив стать и.о. ректора вуза, а затем участвовать в конкурсе на пост ректора. Я не сразу дал ответ, взял паузу.С одной стороны, не хотел оставлять работу на посту главного тренера сборной Туркменистана, но в то же время понимал, что когда начнутся футбольные неудачи, спрос сразу с тренера, рано или поздно приходится тренерам уходить, так лучше уходить тогда,когда ты на полосе удач. Но был и другой, не менее важный фактор. Я с середины 1970-х годов занимался наукой, в 1986 и 1993 годах защитил соответственно кандидатскую и докторскую диссертации, был доктором сельскохозяйственных наук, являлся завкафедрой в зооветеринарном институте. Понимал, что рано или поздно придется уйти из тренерской работы и сосредоточится на научной деятельности и пропробовать себя на посту ректора. И я решил вернуться. Меня правильно поняли в Ашхабаде и очень красиво проводили. Кстати,тогда не было прямых авиарейсов в Тбилиси, поэтому по решению президента С. Ниязова выделили специальный самолет и я на этом самолете прилетел в Тбилиси. Это была большая честь для меня и большое уважение со стороны руководства Туркменистана. В последующие несколько лет меня каждый год приглашали в Ашхабад на «Кубок президента Туркменистана» , это было очень приятно и каждый раз я летал туда для участия в этом футбольном турнире.



Прим. Автора: Международный футбольный турнир «Кубок президента Туркменистана», основанный в 1994 году, был посвящен Дню Государственного флага Туркменистана. В разные годы ( 1994-2013) в этом турнире выступали клубы из республик бывшего СССР, а также Турции, Ирана, Южной Кореи, Китая, Таиланда , Бахрейна и других стран. Среди победителей турнира были команды Туркменистана( национальная и молодежная сборная страны, сборная Ашхабада, клубы «Копетдаг», «Ниса» и МТТУ), Ирана («Эстегал», 1998), Грузии ( «Торпедо», Кутаиси, 2002) и Молдовы («Дачия», 2006).



- Вы вернулись в Тбилиси и стали ректором зооветеринарного института!



- Вернулся, сперва стал и.о. ректора, а с 1998 до 2005 года был ректором этого вуза, продолжал и научную работу. Затем около года был проректором Тбилисского сельскохозяйственного института, а в 2006-2007 годах-ректором Института физической культуры и спорта(ныне Университет спорта-прим. Автора ). В настоящее время я работаю в Академии Сельскохозяйственных наук Грузии.



Д. Гугушвили является автором 227 научных работ, из них 5 книг. Он является Академиком Национальной Академии Грузии ( с 1997 года), академиком Академии сельскохозяйственных наук страны (2013), членом АН Нью-Йорка ( 2001) . В 2002 году бы награжден Орденом Чести –одной из высших наград Грузии.



И вот совсем недавно по решению Министерства спорта Грузии ему присвоено звание «Рыцарь спорта». Джемал Сергеевич и в спорте был рыцарем, и в жизни он такой.



Материал подготовил Тенгиз Пачкория

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Фото: Ш.Гоголадзе, Д. Гугушвили и К.Чумбуридзе, 2025 (фото Минспорта Грузии)

Не так часто бывает, чтобы успешный футболист или тренер становился признанным ученым и тем более академиком. Ведь в значительном большинстве случаев футболисты после завершения карьеры становятся тренерами, арбитрами, спортивными менеджерами, инструкторами, бизнесменами или выбирают другие сферы деятельности.Джемал (Элгуджа) Сергеевич Гугушвили известен общественности не только как успешный футболист, как заслуженный тренер Грузии и заслуженный работник спорта Грузии, но и как ученый-академик, как автор многочисленных научных публикаций и как бывший ректор двух вузов Тбилиси. Недавно ему исполнилось 80 лет. «За особые заслуги в развитии футбола» Министерство спорта страны приняло решение присвоить Д.Гугушвили звание «Рыцарь спорта»-высшее спортивное звание Грузии. Юбиляра лично поздравил и соответствующие документы ему передал министр спорта страны Шалва Гоголадзе, в церемонии принял участие первый вице-президент Федерации футбола Грузии ( ФФГ) Каха Чумбуридзе.Автор этих строк встретился с Джемалом Гугушвили и попросил его рассказать о наиболее важных эпизодах его пути в футболе и в науке.- Тогда, в 1950-х годах, большинство детей просто было помешано на футболе, в том числе и я. Я родился и жил в Абашском районе, в селе Дзвели Абаша (запад Грузии), там закончил первый класс, потом наша семья переехала в Тбилиси. В возрасте 8 лет я впервые принял участие в турнире детских футбольных команд Надзалевского района. Будучи студентом Тбилисского зооветеринарного института, я был вратарем и одновременно тренером футбольной команды вуза, которая успешно выступала в республиканских и всесоюзных турнирах. В конце 1960-х годов я три года играл в «Синатле» Тбилиси( это команда Трамвай-Троллейбусного управления Тбилиси-прим. Автора), которая три раза завоевала Кубок Грузии (1967,1968, 1969) и два раза (1968,1969) всесоюзный «Кубок миллионов»-это Кубок СССР среди команд коллективов физической культуры(он проводился в 1957-1990 ). В октябре 1968 года в финале этого всесоюзного турнира в Майкопе «Синатле «выиграла у «Торпедо» Минск, а в октябре 1969 года в Кисловодске в финале того же турнира в трехраундовом драматическом поединке наша команда » переиграла московское «Динамо-2». Тогда,в Кисловодске, для выявления победителя понадобилось проведение трех финальных матчей. 5 октября была ничья 0:0, 6 октября- опять ничья 1:1, а 8 октября после основного и дополнительного времени вновь была ничья 0:0. Потом была серия пенальти, пробивали долго, мы выиграли с необычным счетом 16:15.- Это незабываемая история. На третий финальный матч в Кисловодск для моральной поддержки нашей команды прибыла делегация из Тбилиси во главе с легендарным футболистом Борисом Пайчадзе (1915-1990). Когда пробивали пенальти, пришла моя очередь. Серго Сихарулидзе, опытный тренер нашей команды,сказал громко: «Гугушвили,готовься бить». Через несколько секунд диктор стадиона объявил: «Внимание, внимание, пенальти пробьет вратарь «Синатле» Джемал Гугушвили». В общем в тот день мне пришлось 4 раза пробить и все удары оказались точными ( смеется). После этого я оказался в объятиях одноклубников.Я стал вратарем –рекордсменом по количеству голов, забитых в одной игре в серии послематчевых пенальти.С начала 1970-х годов до 2008 года Джемал Гугушвили был тренером. Сначала он был наставником команды зооветеринарного института, в начале 1980-х годов –старшим тренером студенческой сборной Грузии и сборной республики среди команд спортобществ(1981), затем старшим тренером сборной СССР среди команд спортобществ(1982) , в 1990-х годах тренировал клубы Грузии («Моркинали», «Вит-Джорджия», «Алгети» ), в 1994-1995 годах был тренером молодежной сборной Грузии, в 1996-1997 годах- главным тренером национальной сборной Туркменистана и ашхабадского футбольного клуба «Копетдаг"-ведущей команды страны. Гугушвили был первым грузинским специалистом, который становился главным тренером национальной футбольной сборной другой страны.- В 1982 году я работал старшим тренером футбольной сборной СССР среди команд спортобществ, в той сборной были игроки из разных республик СССР, в их числе был футболист Николай Мингазов из Туркменистана. Как позже вяснилось, в 1996 году он предложил мою кандидатуру на пост главного тренера национальной сборной. Тогда в «Копетдаге» играли двое грузинских футболистов – Каха Чумбуридзе и Гурам Аспиндзелашвили. Оказывается, руководители футбола Туркменистана у них тоже спросили о моих тренерских и человеческих качествах. Мне позвонили из Ашхабада и пригласили на пост главного тренера для того, чтобы готовить нацональную сборную к матчам отборочного турнира ЧМ 1998. Я поблагодарил и взял паузу, чтобы все обдумать. Ведь мне предстояло уехать в другую страну. Вскоре я согласился и поехал в Ашхабад. Высшее руководство Туркменистана, футбольная федерация, ветераны и поклонники футбола очень тепло приняли меня. Незабываемым была победа сборной Туркменистана над Ираном - мы выиграли товарищеский матч в Тегеране, вернулись в Ашхабад и нам устроили грандиозную встречу жители страны и руководство Туркменистана. После той победы меня принял тогдашний президент Туркменистана Сапармурат Ниязов(1940-2006).Хочу отметить, что тогда в сборной Туркменистана играли двое грузинских футболистов –Буба Ткавадзе и Каха Гоголадзе.- В конце 1997 года мне позвонили мои коллеги- друзья из зооветеринарного института и попросили вернуться в Тбилиси, предложив стать и.о. ректора вуза, а затем участвовать в конкурсе на пост ректора. Я не сразу дал ответ, взял паузу.С одной стороны, не хотел оставлять работу на посту главного тренера сборной Туркменистана, но в то же время понимал, что когда начнутся футбольные неудачи, спрос сразу с тренера, рано или поздно приходится тренерам уходить, так лучше уходить тогда,когда ты на полосе удач. Но был и другой, не менее важный фактор. Я с середины 1970-х годов занимался наукой, в 1986 и 1993 годах защитил соответственно кандидатскую и докторскую диссертации, был доктором сельскохозяйственных наук, являлся завкафедрой в зооветеринарном институте. Понимал, что рано или поздно придется уйти из тренерской работы и сосредоточится на научной деятельности и пропробовать себя на посту ректора. И я решил вернуться. Меня правильно поняли в Ашхабаде и очень красиво проводили. Кстати,тогда не было прямых авиарейсов в Тбилиси, поэтому по решению президента С. Ниязова выделили специальный самолет и я на этом самолете прилетел в Тбилиси. Это была большая честь для меня и большое уважение со стороны руководства Туркменистана. В последующие несколько лет меня каждый год приглашали в Ашхабад на «Кубок президента Туркменистана» , это было очень приятно и каждый раз я летал туда для участия в этом футбольном турнире.Прим. Автора: Международный футбольный турнир «Кубок президента Туркменистана», основанный в 1994 году, был посвящен Дню Государственного флага Туркменистана. В разные годы ( 1994-2013) в этом турнире выступали клубы из республик бывшего СССР, а также Турции, Ирана, Южной Кореи, Китая, Таиланда , Бахрейна и других стран. Среди победителей турнира были команды Туркменистана( национальная и молодежная сборная страны, сборная Ашхабада, клубы «Копетдаг», «Ниса» и МТТУ), Ирана («Эстегал», 1998), Грузии ( «Торпедо», Кутаиси, 2002) и Молдовы («Дачия», 2006).- Вернулся, сперва стал и.о. ректора, а с 1998 до 2005 года был ректором этого вуза, продолжал и научную работу. Затем около года был проректором Тбилисского сельскохозяйственного института, а в 2006-2007 годах-ректором Института физической культуры и спорта(ныне Университет спорта-прим. Автора ). В настоящее время я работаю в Академии Сельскохозяйственных наук Грузии.Д. Гугушвили является автором 227 научных работ, из них 5 книг. Он является Академиком Национальной Академии Грузии ( с 1997 года), академиком Академии сельскохозяйственных наук страны (2013), членом АН Нью-Йорка ( 2001) . В 2002 году бы награжден Орденом Чести –одной из высших наград Грузии.И вот совсем недавно по решению Министерства спорта Грузии ему присвоено звание «Рыцарь спорта». Джемал Сергеевич и в спорте был рыцарем, и в жизни он такой.Материал подготовил Тенгиз Пачкория------------------------------------------------------------Фото: Ш.Гоголадзе, Д. Гугушвили и К.Чумбуридзе, 2025 (фото Минспорта Грузии)





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