«Начну прежде всего с благодарности в адрес полицейских и в адрес министра внутренних дел. Они сделали все для того, чтобы в условиях весьма тяжелой провокации защитить порядок, пресечь провокации, и каждый из них, каждый полицейский заслуживает от нас особой благодарности. Провокации были весьма тяжелыми.

По словам Кобахидзе, когда делаешь болельщикам такое предложение, а они отвечают неверными действиями, это вызывает огорчение.

Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе поблагодарил полицейских в связи с событиями, произошедшими в Батуми во время матча «Бешикташа». По его словам, в условиях весьма тяжелых провокаций удалось сохранить порядок.

Печально, что есть много людей, которые пытаются использовать подобные случаи для неверной риторики, неверных месседжей. В том числе и этот случай не стал исключением.

Мы предложили уникальную возможность нашим турецким друзьям — провести этот футбольный матч за пределами страны, но при полных трибунах в нашей стране. В другой стране такой возможности им бы не предоставили.

Несмотря на то, что, естественно, риски существовали, мы осуществили этот дружеский жест именно с учетом нашей тесной дружбы, которая связывает две страны — Грузию и Турцию.

Рад, что большинство турецких болельщиков восприняли наше предложение весьма достойно и приехали в нашу страну весьма достойно, однако были несколько сотен болельщиков, которых я не назвал бы даже болельщиками, они отличались провокационными действиями. Для нас было очень прискорбно, когда делаешь болельщикам предложение такого типа, а они отвечают на это неверными действиями, это вызывает огорчение и сожаление. Тем не менее в конечном итоге полиция обеспечила охрану порядка, что было нашей ответственностью, и еще раз спасибо всем полицейским.

Призываю всех грузинских провокаторов, речь идет о радикалах, которые используют подобные случаи для провокационных заявлений, максимально беречь интересы Грузии и воздержаться от провокационных и постыдных заявлений», — сказал Кобахидзе.