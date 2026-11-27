Кобахидзе: Полиция обеспечила поддержание порядка в Батуми, благодарю полицейских
Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе поблагодарил полицейских в связи с событиями, произошедшими в Батуми во время матча «Бешикташа». По его словам, в условиях весьма тяжелых провокаций удалось сохранить порядок.
По словам Кобахидзе, когда делаешь болельщикам такое предложение, а они отвечают неверными действиями, это вызывает огорчение.
«Начну прежде всего с благодарности в адрес полицейских и в адрес министра внутренних дел. Они сделали все для того, чтобы в условиях весьма тяжелой провокации защитить порядок, пресечь провокации, и каждый из них, каждый полицейский заслуживает от нас особой благодарности. Провокации были весьма тяжелыми.
Печально, что есть много людей, которые пытаются использовать подобные случаи для неверной риторики, неверных месседжей. В том числе и этот случай не стал исключением.
Мы предложили уникальную возможность нашим турецким друзьям — провести этот футбольный матч за пределами страны, но при полных трибунах в нашей стране. В другой стране такой возможности им бы не предоставили.
Несмотря на то, что, естественно, риски существовали, мы осуществили этот дружеский жест именно с учетом нашей тесной дружбы, которая связывает две страны — Грузию и Турцию.
Рад, что большинство турецких болельщиков восприняли наше предложение весьма достойно и приехали в нашу страну весьма достойно, однако были несколько сотен болельщиков, которых я не назвал бы даже болельщиками, они отличались провокационными действиями. Для нас было очень прискорбно, когда делаешь болельщикам предложение такого типа, а они отвечают на это неверными действиями, это вызывает огорчение и сожаление. Тем не менее в конечном итоге полиция обеспечила охрану порядка, что было нашей ответственностью, и еще раз спасибо всем полицейским.
Призываю всех грузинских провокаторов, речь идет о радикалах, которые используют подобные случаи для провокационных заявлений, максимально беречь интересы Грузии и воздержаться от провокационных и постыдных заявлений», — сказал Кобахидзе.
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