Европарламент принял резолюцию по Грузии. На пленарном заседании Европарламента резолюция «Дело Пааты Бурчуладзе и политические заключённые при режиме „Грузинской мечты“» была принята 441 голосом против 47. 86 депутатов Европарламента воздержались от участия в голосовании.

Согласно резолюции, Европарламент «призывает Евросоюз сохранить скоординированный ответ и вновь требует введения целевых санкций и визовых запретов в отношении лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека, в том числе Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Кахи Каладзе и других высокопоставленных должностных лиц, а также судей, прокуроров и представителей правоохранительных органов».

Европарламент «решительно осуждает приговор, вынесенный Паате Бурчуладзе, Ираклию Надирадзе и Паате Манджгаладзе. Требует их немедленного и безоговорочного освобождения, как и освобождения всех политических заключённых и незаконно задержанных лиц, независимо от их политической принадлежности».