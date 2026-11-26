Европарламент принял резолюцию по Грузии
Европарламент принял резолюцию по Грузии. На пленарном заседании Европарламента резолюция «Дело Пааты Бурчуладзе и политические заключённые при режиме „Грузинской мечты“» была принята 441 голосом против 47. 86 депутатов Европарламента воздержались от участия в голосовании.
Согласно резолюции, Европарламент «призывает Евросоюз сохранить скоординированный ответ и вновь требует введения целевых санкций и визовых запретов в отношении лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека, в том числе Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Кахи Каладзе и других высокопоставленных должностных лиц, а также судей, прокуроров и представителей правоохранительных органов».
Европарламент «решительно осуждает приговор, вынесенный Паате Бурчуладзе, Ираклию Надирадзе и Паате Манджгаладзе. Требует их немедленного и безоговорочного освобождения, как и освобождения всех политических заключённых и незаконно задержанных лиц, независимо от их политической принадлежности».
Согласно резолюции, Европарламент «призывает самоназначенные власти Грузии в полной мере соблюдать международные стандарты справедливого судебного разбирательства и обеспечить Бурчуладзе доступ к надлежащей медицинской и юридической помощи, а также регулярный контакт с семьёй. Кроме того, требует в полной мере соблюдать его право на беспрепятственный консульский доступ».
Европарламент «призывает власти Грузии прекратить политически мотивированное уголовное преследование и судебное давление на представителей творческих профессий, оппозиционных деятелей, журналистов и активистов, обеспечить полную свободу выражения мнений, собраний и объединений».
Кроме того, депутаты Европарламента «требуют проведения независимого расследования обвинений в чрезмерном применении силы, запугивании и ненадлежащем обращении с демонстрантами, а также привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом».
В указанной резолюции Европарламент «вновь подтверждает свою непоколебимую поддержку грузинского народа и его демократических устремлений и подчёркивает, что уважение верховенства закона, Европейской конвенции по правам человека и основных прав является необходимым условием для любого прогресса на пути вступления в Евросоюз».
Депутаты Европарламента «выражают сожаление по поводу бездействия некоторых государств — членов Евросоюза, которые не смогли привлечь к ответственности лиц, виновных в откате демократических процессов в Грузии».
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