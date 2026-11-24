Президент Ассоциации репродуктологии говорит, что также необходимо ужесточение регуляций в отрасли. По его словам, в том числе часты случаи, когда состояние здоровья суррогатных матерей не соответствует установленным требованиям.

Как заявил Хомасуридзе изданию BMG, комментируя данный вопрос, на фоне существующих в сфере нарушений и вызовов запрет суррогатного материнства для иностранцев оправдан, однако этот метод должен быть разрешен для граждан Грузии.

«Это наполовину правильное решение; радикальный запрет никогда ни в чем, включая медицину, не приносил пользы. В основном это приводит к тому, что запрещенная процедура уходит в подполье. Так обычно и происходит.

Что могло бы быть альтернативным и более правильным вариантом, который я бы приветствовал: суррогатное материнство — один из методов лечения бесплодия и, между прочим, довольно примитивный. Никакой сложности в нем нет. То, что развернулась „купля-продажа“, — нашему обществу очень часто свойственны подобные перекосы. Это неправильно, и мне это, разумеется, не нравится. Что касается иностранцев, для них рынка суррогатного материнства в Грузии быть не должно, конечно.

А для грузин должны быть разрешены все виды [суррогатного материнства]. В этом направлении возможно и контролируемое вознаграждение, и [оно должно быть допустимо] только для граждан Грузии, а не для иностранцев. Но суррогатное материнство должно быть контролируемым. С медицинской точки зрения здоровье суррогатных матерей очень часто не соответствует тем требованиям, которые необходимы для суррогатства. Больные женщины идут на суррогацию… Это должно очень хорошо контролироваться и должно быть локальным — для грузин, а не для иностранцев.

Я поддерживаю [запрет] для иностранцев потому, что идет «купля-продажа», происходит донация, продают эмбрионы, и это ведет нас к коррупции. Это должно быть запрещено. А для грузин этот метод должен быть разрешен.

При [полном] же запрете [процессы] всегда уходят в подполье. Ведь так и происходит. Например, когда мы в свое время боролись с абортами, нам пришлось трудно, потому что все моментально ушло в подполье, как только начались разговоры о запрете, и мы победили аборты другим методом», — заявил Арчил Хомасуридзе.

«Грузинская мечта» в очередной раз анонсировала запрет суррогатного материнства — на этот раз и для граждан Грузии. На ин-витро оплодотворение ограничение распространяться не будет, и этим сервисом смогут воспользоваться как грузины, так и иностранцы. По заявлению лидера парламентского большинства Ираклия Кирцхалия, работа над новым документом все еще продолжается, и конкретные детали станут известны позже.