Принято решение о запрете суррогатного материнства в Грузии
Мы приняли решение о запрете суррогатного материнства в Грузии — по данному вопросу мы ведем активную коммуникацию с Патриархией Грузии, и соответствующий законопроект будет инициирован в ближайшее время, — это заявление лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия сделал после заседания большинства.
Как отметил Кирцхалия, главным основанием для принятия решения являются значительные этические и правовые риски, связанные с суррогатным материнством.
«Хочу сообщить общественности, что мы приняли решение о запрете суррогатного материнства в Грузии. По данному вопросу мы ведем активную коммуникацию с Патриархией Грузии, и соответствующий законопроект будет инициирован в ближайшее время.
Главным основанием для принятия решения являются значительные этические и правовые риски, связанные с суррогатным материнством, в особенности в направлении торговли людьми — трефикинга, возможной эксплуатации женщин и защиты прав детей.
Мы хорошо понимаем, что запрет суррогатного материнства может оказать определенное экономическое влияние, однако считаем, что экономическая выгода не может служить противовесом указанным рискам и этическим вопросам», — заявил Кирцхалия.
По его словам, принятое на сегодняшнем заседании большинства решение не распространяется на так называемое in vitro оплодотворение.
«Здесь два направления, одно из них — так называемое in vitro оплодотворение. Оно остается в нынешнем виде по многим факторам и причинам, вполне объективным и жизненно важным. Конечно, оно останется под тем же строгим регулированием, что и сейчас», — отметил Кирцхалия.
Сегодня в офисе партии «Грузинская мечта» состоялось заседание парламентского большинства.
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