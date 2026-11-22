Мы приняли решение о запрете суррогатного материнства в Грузии — по данному вопросу мы ведем активную коммуникацию с Патриархией Грузии, и соответствующий законопроект будет инициирован в ближайшее время, — это заявление лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия сделал после заседания большинства.

Как отметил Кирцхалия, главным основанием для принятия решения являются значительные этические и правовые риски, связанные с суррогатным материнством.

«Хочу сообщить общественности, что мы приняли решение о запрете суррогатного материнства в Грузии. По данному вопросу мы ведем активную коммуникацию с Патриархией Грузии, и соответствующий законопроект будет инициирован в ближайшее время.