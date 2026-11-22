Бывшего вице-премьера и бывшего главы Службы государственной безопасности Мамуку Мдинарадзе лишили государственной охраны. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 20 ноября.

«О признании утратившим силу распоряжения правительства Грузии №2078 от 8 сентября 2026 года «О назначении государственной охраны бывшему члену правительства Грузии — Мамуке Мдинарадзе». В соответствии со статьей 61 Общего административного кодекса Грузии признать утратившим силу распоряжение правительства Грузии «О назначении государственной охраны бывшему члену правительства Грузии — Мамуке Мдинарадзе»», — говорится в распоряжении премьера.

Согласно Закону Грузии «О Специальной службе государственной охраны» и Общему административному кодексу, решение о досрочном снятии государственной охраны, назначенной бывшим высокопоставленным должностным лицам, принимает Правительство Грузии. В случае, если охрана была назначена лицу по мотиву наличия угрозы, основанием для её отмены может стать оценка соответствующих служб, согласно которой жизни и здоровью лица больше ничего не угрожает, либо изменились обстоятельства, послужившие основанием для назначения охраны.

В соответствии с законодательством, по истечении 1 года после окончания срока полномочий или их прекращения бывшим высшим должностным лицам государственная охрана назначается лишь в том случае, если прекращение их полномочий не связано с нарушением Конституции или совершением преступления и при этом имеются достаточные данные или поступившая из соответствующих служб информация о том, что их жизни и здоровью угрожает опасность. Соответственно, устранение указанной угрозы или изменение правового основания даёт Правительству право на основании статьи 61 Общего административного кодекса признать утратившим силу индивидуальный административно-правовой акт о назначении охраны.