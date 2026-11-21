Двое несовершеннолетних пострадавших при взрыве в Поничале остаются в больнице
Три человека, пострадавшие при взрыве в Поничале, в том числе двое несовершеннолетних, остаются в клиниках.
Как сообщила заведующая педиатрическим отделением университетской клиники Ингороква Кети Барабадзе, оба несовершеннолетних активные и контактные.
«На сегодня состояние пациентов удовлетворительное, наблюдается улучшение динамики. Оба пациента активны, контактны и адекватно отвечают на вопросы», — отметила врач.
Состояние мужчины, переведенного в ожоговый центр университетской больницы Хечинашвили, остается тяжелым. Как отметил директор центра Гуга Кашибадзе, состояние пациента стабильное.
«Сегодня, по состоянию на утро, состояние не изменилось, врачи поддерживают его в стабильном состоянии, несмотря на серьезные повреждения. Он по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. Пациент введен в состояние медикаментозного сна. Травмы довольно серьезные. Обширные ожоги всего тела, 87 процентов. Также имеются повреждения дыхательных путей и баротравма, которая, скорее всего, вызвана взрывом газа», — отметил Гуга Кашибадзе.