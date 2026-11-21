Три человека, пострадавшие при взрыве в Поничале, в том числе двое несовершеннолетних, остаются в клиниках.

Как сообщила заведующая педиатрическим отделением университетской клиники Ингороква Кети Барабадзе, оба несовершеннолетних активные и контактные.

«На сегодня состояние пациентов удовлетворительное, наблюдается улучшение динамики. Оба пациента активны, контактны и адекватно отвечают на вопросы», — отметила врач.