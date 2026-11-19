По его же словам, естественным продолжением всего этого станет третье посольство России на территории Грузии, в Тбилиси — остальные два находятся в Сухуми и Цхинвали.

Никакого «представителя Кобахидзе» или «представителя премьера» не существует, обе стороны — это Россия, и встреча также происходит на территории России — логическим продолжением всего этого является восстановление дипломатических отношений с Россией, — об этом в социальной сети пишет один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе.

«Относительно запланированной сегодня в Минске встречи… Все складывается в точную картину, если взглянуть на реальность такой, какая она есть. Никакого «представителя Кобахидзе» или «представителя премьера» не существует. Обе стороны — это Россия, и встреча также происходит на территории России. Кто из вас верит, что эти люди представляют интересы Грузии и в одиночку «вытянут» против России?!

Напомню все же, что этим людям Азербайджан стучит по голове, когда «вздумается». В том числе «отжал» Гареджи так, что они не смеют подать голос. Посол Ирана «качает права» каждый раз, когда ему что-то не нравится. А если сочтет, что публичного «поста» недостаточно, «заявится» в МИД и там «разберется». Эти слова вымолвить не могут. И они «вытянут» против России? В одиночку? То, что не удается столько лет в Женевском формате, где рядом с нами находятся Америка, Евросоюз, ОБСЕ и ООН, эти сумеют сделать один на один с Россией? Вот тот кудрявый, трусливый «тряпка», что стоял в Дублине, прижавшись в углу, беспризорно, его представитель «вытянет» против России?

Под прикрытием «нераздражения» России, а на самом деле по прямому поручению, они уже:

освободили номерных агентов России — Шкрыльникова, Геворкяна, Чахаляна и других;

ныне уже подтвержденного агента России Парцхаладзе сначала назначили генеральным прокурором, а после вынужденного увольнения оттуда оставили ему полный контроль над прокуратурой, и он судил патриотов этой страны;

развалили государственную безопасность (бывший руководитель сидит у них в тюрьме за кражу денег детских садов и получение взятки от турецкого бизнесмена) и открыто привязали ее к службам безопасности России (заключили официальный договор с «КГБ» Беларуси);

превратили оборону в полную формальность (бывший министр, главной заслугой которого в эпоху дронов было то, что он купил солдатам по 2 пары ботинок, сидит у них в тюрьме из-за покупки виллы на Майорке на украденные у армии деньги) и даже для вида больше не тратят деньги в этой сфере;

увеличили энергозависимость от России, и эта тенденция продолжается;

увеличили экономическую зависимость от России, и эта тенденция также продолжается;

полностью заморозили процесс евроинтеграции;

полностью заморозили процесс интеграции в НАТО;

поносят западных лидеров, которые просят нынешние власти Сирии признать территориальную целостность Грузии;

убили имидж Грузии как успешной либеральной демократии, чтобы того же не захотели бывшие советские республики или народы, проживающие в России;

заморозили строительство глубоководного порта Анаклия, поскольку не хотят конкурента порту Новороссийск в восточной части Черного моря (сейчас могут сдвинуть с места, так как в условиях санкций Россию устраивает большая черная дыра на Черном море);

обвинили Грузию в начале войны 2008 года (сначала публичными заявлениями, затем заключением так называемой парламентской комиссии, а теперь делают это и посредством Конституционного суда), чем косвенно оправдывают оккупацию 20% территорий Грузии;

поместили Грузию в полную изоляцию по отношению к Западу и оставили без друзей;

наладили пропагандистскую машину российского типа, которая, во-первых, под увеличительным стеклом освещает все проблемы, существующие в свободном мире, и, во-вторых, постоянно крутит теорию заговора о «коллективном Западе», он же «глобальная партия войны», он же «дипстейт», который борется с «грузинскими ценностями» и жертвует Грузией ради собственных интересов;

максимально притеснили прозападно настроенных граждан, политические или социальные группы так, чтобы их существование в стране стало невозможным (выдворение с государственной службы, выдворение из государственных компаний, выдворение из ЮЛПП и НЮЛПП, выдворение из тех частных компаний, которым дают тендеры или лицензии на какую-либо деятельность, арест лидеров, запрет партий, запрет политической деятельности, если последние 8 лет ты работал в «НПО», выдворение международных фондов из страны, уничтожение гражданского общества);

начали переписывать историю так, чтобы все преступления, совершенные Россией против Грузии и грузин на протяжении двух веков, свалить, с одной стороны, на внешних врагов, которые подстрекали грузин против России, а с другой стороны — на неразумность грузин, которые поддались этому подстрекательству и не сумели «сохранить мир»;

логическим продолжением всего этого является восстановление дипломатических отношений с Россией. То, что происходит сегодня в Минске, — это не что иное. По-другому это не упаковывается. А естественным продолжением этого станет третье посольство России на территории Грузии, в Тбилиси. Остальные два находятся в Сухуми и Цхинвали.

Эта страна не обрусеет! 28 ноября, в 19:00 у ТГУ», — пишет Джапаридзе.