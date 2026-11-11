Другими, «мягкими методами», но история повторяется с полной аналогией

«Другими «мягкими методами», но с полной аналогией история повторяется — выбор из двух зол и ставка на «единоверную» Россию» — пишет аналитики Гия Хухашвили о формате «3+3», в который Россия уже не первый год пытается втянуть Грузию.

Хухашвили в социальной сети оценивает риски регионального формата «3+3» (включающего три государства региона: Грузию, Армению, Азербайджан и три соседние «империи»: Россию, Турцию, Иран) и разъясняет стратегическую цель Кремля:

«В последние дни Россия, ее агентура влияния и попросту оболваненные русофилы активно говорят о благах формата «3+3».