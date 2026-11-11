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Грузия Online
Мнение эксперта

Другими, «мягкими методами», но история повторяется с полной аналогией

«Другими «мягкими методами», но с полной аналогией история повторяется — выбор из двух зол и ставка на «единоверную» Россию» — пишет аналитики Гия Хухашвили о формате «3+3», в который Россия уже не первый год пытается втянуть Грузию.

Хухашвили в социальной сети оценивает риски регионального формата «3+3» (включающего три государства региона: Грузию, Армению, Азербайджан и три соседние «империи»: Россию, Турцию, Иран) и разъясняет стратегическую цель Кремля:

«В последние дни Россия, ее агентура влияния и попросту оболваненные русофилы активно говорят о благах формата «3+3».

Какую стратегическую цель преследует Кремль очередной актуализацией этой темы?

В Москве отлично понимают, что прямая реинтеграция Грузии в модернизированный Советский Союз на основе «Трактата 2» проблематична в силу ряда внутренних и внешних факторов. Поэтому, с учетом исторического опыта, она разделила выполнение этой задачи на два этапа.

На первом этапе должна быть создана данность XVIII века, когда в Грузии хозяйничали три региональные империи — Персия, Османская империя и Россия. Это в итоге вынудило великого Ираклия II для сохранения единства страны снова сделать выбор между плохим и худшим и в 1783 году оформить Георгиевский трактат с «единоверной» Россией, что в конечном счете завершилось ликвидацией государственности и интеграцией в Российскую империю.

Другими, «мягкими методами», но с полной аналогией история повторяется.

На первом этапе — подпадание под сферу влияния тех же региональных империй, а затем, с помощью грузинской церкви и других акторов, совершение «вынужденного» выбора в пользу «единоверной» России как меньшего из двух зол.

Этот сценарий достаточно легко читается, но что делать, если мы ослепли, оглохли и онемели на краю пропасти», — пишет Гиа Хухашвили.

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