Александр Мишвелидзе: Нынешний отчет Еврокомиссии — самый жесткий для Грузии

Александр Мишвелидзе отмечает, что в отчете и заявлениях представителей Еврокомиссии содержатся намеки на то, что в случае продолжения антидемократических процессов в Грузии страна может уже официально потерять статус кандидата в члены ЕС.

Он отметил, что в отчете прямо сказано, что на фоне антидемократических событий, развивавшихся в Грузии в последние годы, совместимость страны с внешней политикой ЕС снизилась.

Нынешний отчет Еврокомиссии по расширению является самым жестким из всех, что публиковались в отношении Грузии за прошедшие годы, — об этом заявляет специалист по международным отношениям Александр Мишвелидзе.

«Текущий отчет по расширению крайне критичен и жесток. Разумеется, когда в стране со стороны властей «Грузинской мечты» происходит полная демонизация Евросоюза, со стороны ЕС также наблюдается определенное ужесточение.

В отчете сказано, что статус кандидата остается лишь на бумаге, однако прозвучал намек на то, что если жесткая риторика, демонизация ЕС и конфронтация, чем напрямую занимаются власти «Грузинской мечты», продолжится, то этого статуса кандидата может уже и не быть, и в отношении Грузии пересмотрят переговоры по процессу вступления. Это означает, что страна больше не будет рассматриваться как страна — кандидат в ЕС. Это был самый жесткий посыл со стороны комиссара по расширению, на который я обратил внимание.

Что касается самого отчета, он очень жесткий и всеобъемлющий, разумеется, потому что, как бы ни топал ногами премьер от «Грузинской мечты» и какую бы политическую «истерику» ни устраивал, страна, стремящаяся в Евросоюз, должна выполнять Копенгагенские критерии. Копенгагенские критерии предполагают верховенство права, плюралистическую демократию, защиту прав человека; экономические критерии, под которыми подразумевается функционирующая рыночная экономика и совместимость с экономикой ЕС; а также правовые аргументы, когда регуляции и директивы должны быть приведены в соответствие.

Как бы «Грузинская мечта» ни топала ногами, Евросоюз не примет её по её собственным правилам. То есть там все прописано: что должно быть выполнено и как должно быть выполнено. Нельзя игнорировать плюралистическую демократию, нельзя запрещать партии, потому что это немыслимо.

Также важно то, что совместимость Грузии с внешней политикой ЕС уже снизилась до 38%, тогда как у других стран-кандидатов, например у стран Западных Балкан или Молдовы, совместимость составляет 80–100%. У нас нет совместимости, идет брань и оскорбления в адрес институтов ЕС. Начиная со времен предыдущей власти, я видел все отчеты, опубликованные институтами Евросоюза, и ничего столь же жесткого, как то, что записано в этом отчете, я не видел», — заявил Александр Мишвелидзе.

Для справки: В отчете Еврокомиссии по расширению отмечается, что откаты в отношении фундаментальных принципов подтверждают, что Грузия остается кандидатом в ЕС лишь на бумаге. По заявлению Еврокомиссии, если власти не изменят курс, Грузия по-прежнему не сможет пользоваться преимуществами статуса кандидата и процесса вступления.