«Все мы знаем, что процессуальное соглашение с «Мечтой» — это не раскаяние, а возможность освобождения из незаконного заключения» — эти слова Пааты Бурчуладзе являются абсолютно верной и прагматичной оценкой, поскольку в борьбе с авторитарными режимами моральный максимализм может приносить пользу целям самого этого режима. Так считает бывший президент Национального банка Роман Гоциридзе.

Он также отметил, почему необходимо использовать этот механизм и идти на помилование (процессуальное соглашение) без всяких угрызений совести:

«а) Формализм против содержания: Просьба о помиловании или подписание процессуального соглашения в данном контексте не является искренним признанием вины или раскаянием — это фиктивная, forced формальность, которой требует несправедливая система. Узник имеет право формально принять бюрократические правила игры режима, чтобы вернуть себе свободу.