Гоциридзе: Заключенным активистам необходимо использовать механизм помилования без всяких угрызений совести
«Все мы знаем, что процессуальное соглашение с «Мечтой» — это не раскаяние, а возможность освобождения из незаконного заключения» — эти слова Пааты Бурчуладзе являются абсолютно верной и прагматичной оценкой, поскольку в борьбе с авторитарными режимами моральный максимализм может приносить пользу целям самого этого режима. Так считает бывший президент Национального банка Роман Гоциридзе.
Он также отметил, почему необходимо использовать этот механизм и идти на помилование (процессуальное соглашение) без всяких угрызений совести:
«а) Формализм против содержания: Просьба о помиловании или подписание процессуального соглашения в данном контексте не является искренним признанием вины или раскаянием — это фиктивная, forced формальность, которой требует несправедливая система. Узник имеет право формально принять бюрократические правила игры режима, чтобы вернуть себе свободу.
б) Человеческий ресурс и свобода: Находящиеся в заключении лидеры и активисты за пределами тюремных стен принесут стране значительно больше пользы, чем в условиях несправедливого заключения. Цель системы — их изоляция и нейтрализация. Поэтому вызволение из тюрьмы любым легитимным способом — это срыв данной цели.
в) Борьба продолжается: Выход из заключения не означает завершения борьбы, наоборот — это мобилизация сил и продолжение борьбы там, где их голос слышен громче всего.
Они нужны стране на свободе и на передовой дела!», — пишет Гоциридзе.
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