Замглавы Минфина отказывается пояснять критерии расчета суммы денежной компенсации беженцам вместо жилья

Заместитель министра финансов пояснил, что решение о предоставлении внутренне перемещенным лицам компенсации в размере 10 000 GEL вместо жилья было принято с учетом бюджетных ресурсов. Георгий Какауридзе заявил, что не может обсуждать расчет и критерии, использованные для выбора этой суммы.

Это единовременная индивидуальная компенсация в размере 10 000 GEL для внутренне перемещенных лиц в случае отказа от предоставления им жилья государством. Программа была запущена 19 октября 2026 года, прием заявок продлится до 2 ноября. Министерство здравоохранения ожидает, что около 5800 человек подадут такие заявки, соответственно, прогнозируемый бюджет составляет 58 миллионов GEL.

Программа подверглась критике со стороны внутренне перемещенных лиц, поскольку они считают, что 10 000 GEL — это сумма, в рамках которой они не могут обеспечить себя жильем. Георгий Какауридзе заявляет, что это не является обязательным предложением, и внутренне перемещенные лица могут от него отказаться.