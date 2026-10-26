Замглавы Минфина отказывается пояснять критерии расчета суммы денежной компенсации беженцам вместо жилья
Заместитель министра финансов пояснил, что решение о предоставлении внутренне перемещенным лицам компенсации в размере 10 000 GEL вместо жилья было принято с учетом бюджетных ресурсов. Георгий Какауридзе заявил, что не может обсуждать расчет и критерии, использованные для выбора этой суммы.
Это единовременная индивидуальная компенсация в размере 10 000 GEL для внутренне перемещенных лиц в случае отказа от предоставления им жилья государством. Программа была запущена 19 октября 2026 года, прием заявок продлится до 2 ноября. Министерство здравоохранения ожидает, что около 5800 человек подадут такие заявки, соответственно, прогнозируемый бюджет составляет 58 миллионов GEL.
Программа подверглась критике со стороны внутренне перемещенных лиц, поскольку они считают, что 10 000 GEL — это сумма, в рамках которой они не могут обеспечить себя жильем. Георгий Какауридзе заявляет, что это не является обязательным предложением, и внутренне перемещенные лица могут от него отказаться.
«Нам нужно посмотреть, что мы на самом деле предлагаем. Это не является обязательным. Люди имеют право ждать определенного периода, когда они получат квартиру, но есть люди, у которых может быть квартира, нормальный доход, и это элемент компенсации, с помощью которого они могут запросить ее и, если запросят, получить эту сумму.
Я не могу вдаваться в подробности о критериях расчета суммы — это расчет того, сколько денег бюджет может выплатить в качестве компенсации. Мы ожидаем, что довольно большое количество людей подаст эту заявку, и соответственно в этом году мы постараемся мобилизовать соответствующую сумму во время бюджетных изменений, чтобы обеспечить эту компенсацию», — сказал Георгий Какауридзе.
Прием заявок на участие в программе предоставления денежной компенсации внутренне перемещенным лицам начался 19 октября и продлится до 2 ноября. Заявки от внутренне перемещенных лиц принимаются в Домах правосудия по всей стране. Все семьи внутренне перемещенных лиц, которые еще не получили жилье или соответствующую компенсацию от государства, могут принять участие в программе. Согласно Министерству здравоохранения, денежная компенсация будет выплачиваться в порядке поступления заявлений и составит 10 тысяч лари на каждого члена семьи, являющегося внутренне перемещенным лицом.
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