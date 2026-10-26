Спикер парламента: Неконституционные партии находятся в недобросовестной конкуренции с другими партиями

«Сама позиция, озвученная антиконституционными партиями в ходе заседания Конституционного суда, подтверждает наш иск. Они заявляют, что Конституционный суд примет решение, написанное в Москве, утверждают, что Конституционный суд не является независимым и ему уже заранее указали, какое решение принять, и так далее. То есть они подтверждают одно из наших обвинений в свой адрес: они не признают легитимность конституционных органов, что является одним из главных признаков непризнания демократии. Поэтому чем больше подобных заявлений они будут делать, тем больше Конституционный суд будет убеждаться в обоснованности нашего иска», — заявил Папуашвили.

По его словам, своими заявлениями в ходе разбирательства в Конституционном суде эти партии также подтвердили, что не признают конституционный строй, а их запрет лишь оздоровит политическую обстановку в стране.

Уже 14 лет «коллективное Национальное движение» утверждает, что власти Грузии и «Грузинская мечта» являются антиконституционными — У них было 14 лет, чтобы обратиться в Конституционный суд, для этого необходимы 30 депутатов, но оснований для этого у них не было — Мы обратились в Конституционный суд, чтобы он в конечном итоге установил, кто является антиконституционным — мы или они», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя конституционный иск о запрете оппозиционных партий.

Спикер парламента считает, что оппозиция пытается затянуть разбирательство в Конституционном суде.

«Радикальная оппозиция пытается затянуть процесс, выдвигая необоснованные ходатайства. Кроме того, мы видим, что они явно пытаются заранее подготовить ложные основания для обращения в Европейский суд по правам человека на случай, если Конституционный суд примет решение об их неконституционности. Однако, думаю, общество также убедилось, что выдвигавшиеся ими ходатайства были совершенно необоснованными. Треть ходатайств вновь подтверждает наш иск. Они касались отвода всего состава суда и отдельных судей, а главным основанием было то, что они вновь ставят под сомнение легитимность Конституционного суда. Даже этими ходатайствами они помогли нашему иску и ещё раз подтвердили, что не признают конституционный строй.

Эти партии отравляют политический процесс в Грузии и партийную жизнь. Эта токсичная, отравленная политическая среда будет очищена от подобной токсичности, и другие партии получат возможность общаться со своими избирателями и грузинским обществом в конкурентных условиях.

Мы видим, что антиконституционные партии, против которых мы подали иск, ведут недобросовестную конкуренцию с другими партиями, поскольку используют незаконные методы. Это то же самое, как если бы какая-либо компания в частных отношениях, в бизнесе, занималась недобросовестной конкуренцией. Именно так ведут себя эти партии, которые нарушают Конституцию, используют методы насилия, привлекают власти иностранных государств против Грузии и ставят другие партии в неравные конкурентные условия. Кроме того, они отравляют политические процессы в Грузии. Поэтому всё это пойдёт на пользу нашей демократии.

Уже 14 лет мы слышим от этого «коллективного Национального движения», что власти Грузии нелегитимны. На протяжении 14 лет они отрицают внутреннюю политическую и внешнеполитическую легитимность властей Грузии. Соответственно, уже 14 лет «коллективное Национальное движение» утверждает, что власти Грузии и «Грузинская мечта» являются антиконституционными. Поэтому мы обратились в Конституционный суд, чтобы он в конечном итоге установил, кто является антиконституционным — мы или они. Именно так поставило вопрос само «коллективное Национальное движение» за последние 14 лет.

Мы утверждаем, что именно «Национальное движение» является антиконституционным, и, соответственно, суд установит это. У «коллективного Национального движения» было 14 лет, чтобы обратиться в Конституционный суд. Для этого необходимы 30 депутатов, но оснований для такого обращения у них не было», — заявил Папуашвили.