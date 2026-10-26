Папуашвили: Вчера в Верхней Аджарии Патриарх крестил втрое больше людей, чем видели на акции в Тбилиси

«Вчера я был в Верхней Аджарии, где Католикос-Патриарх Грузии крестил местных жителей Аджарии. Там были и дети, и взрослые. Вчера Патриарх крестил в Верхней Аджарии в три раза больше людей, чем мы увидели на акции. Это тоже показывает, на чьей стороне грузинский народ.

По его словам, грузинский народ не может быть на стороне псевдорелигиозной секты, которая пытается вытеснить Грузинскую церковь из общественного пространства и добиться прихода к власти в Грузии сил, подчинённых прямому влиянию властей иностранного государства.

Вчера в Верхней Аджарии Патриарх крестил втое больше людей, чем мы увидели на акции в Тбилиси — Это тоже показывает, на чьей стороне грузинский народ, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя вчерашнюю акцию оппозиции.

Грузинский народ не может быть на стороне псевдорелигиозной секты, которая пытается вытеснить Грузинскую церковь из общественного пространства и добиться прихода к власти в Грузии сил, подчинённых прямому влиянию властей иностранного государства. Короче говоря, это антипатриотичная и агентурная сила.

Таким образом, вчерашний день — наилучшая иллюстрация: несколько сотен представителей псевдорелигиозной секты, собравшихся в Тбилиси и вновь совершавших свой псевдорелигиозный ритуал, и люди, собравшиеся в Верхней Аджарии с искренней верой, — их было в три раза больше, чем мы увидели вчера в Тбилиси.

Народ не стоит на стороне агентуры. Народ не может быть на стороне тех, кто говорит, что нужно прыгать на одной ноге перед властями иностранного государства и служить интересам чужой страны. Он не может быть на стороне секты, которая нападает на Грузинскую церковь, и не может быть на стороне секты, которая ставит интересы любой другой страны выше интересов Грузии», — заявил Папуашвили.

Что касается вопроса о том, что баннеры с изображением Михаила Саакашвили вызвали раздражение у части участников акции, председатель парламента Грузии отметил, что предпринимаются попытки представить ситуацию так, будто существуют какие-то разногласия, однако всё это — игра, за которой наблюдают уже 14 лет.

«Это была акция „коллективного Национального движения“. Пусть никто не обманывает себя, будто внутри у них есть противоречия и они по-разному представлены в альянсе. Они якобы нападают на Саакашвили — люди, которые были главными идеологами и исполнителями деятельности его правительства и его преступной деятельности, — Бокерия, Гварамия и другие. Это просто игра, за которой мы наблюдаем.

Мы следим за этой игрой уже 14 лет: они якобы распадаются, а затем снова объединяются. Они оскорбляют друг друга, а потом приглашают в свои партии на руководящие должности. Сколько ещё раз мы должны наблюдать всё это, когда они пытаются представить ситуацию так, будто существуют какие-то разногласия? Это „коллективное Национальное движение“, и именно за процессом привлечения к ответственности „коллективного Национального движения“ мы наблюдаем в эти дни», — отметил он.