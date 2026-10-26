Парламент вновь может остаться однопартийным — уже по решению КС

«С какой стороны ни посмотри, непонятно, почему нашу партию включили в этот иск. На судебном заседании мы задаём вопросы и спрашиваем судью, в чём заключается наша вина, — но нам не могут ответить. В том числе и представители «Грузинской мечты» ничего не объясняют, говоря, что расскажут об этом позже. Поэтому мы просили рассматривать иск в отношении нашей партии отдельно. Должно было быть ясно, чётко и понятно, в чём власти нас обвиняют», — отметил Кереселидзе.

По словам Кереселидзе, вопрос его партии был искусственно и принудительно добавлен в иск.

«Решение, которое должен вынести Конституционный суд, уже принято по указанию властей. Судебные заседания — это лишь процедурный вопрос, который необходимо провести», — заявил председатель парламентской фракции «За Грузию» Шалва Кереселидзе.

Кроме того, Кереселидзе подчеркнул, что 12 мандатов, которые принадлежат партии и представлены в парламенте Грузии, не являются мажоритарными.

«Это пропорциональные мандаты, которые получила непосредственно партия и которые ей принадлежат. Если нашу партию запретят и лишат права заниматься политической деятельностью, то, на мой взгляд, мандаты, полученные этой партией в парламенте Грузии, не будут иметь никакой силы и ценности. Они потеряют силу, поскольку принадлежат партии, и в случае запрета нашей политической деятельности нам, естественно, больше нечего будет делать и в парламенте. Эти мандаты не будут иметь никакой ценности и силы. Разумеется, мы покинем парламент.

Мы не совершали никаких проступков, не занимались никакой антигосударственной деятельностью и не допускали никаких нарушений. Соответственно, это искусственно принятое решение. Это исключительно личная месть», — отметил Шалва Кереселидзе.

Для справки: с 21 октября Конституционный суд рассматривает конституционный иск «Грузинской мечты», в котором содержится требование признать неконституционной деятельность и запретить партии «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело», «Федералисты» и «За Грузию» Георгия Гахария.