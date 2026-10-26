Прокуратура рекомендовала Минюсту приостановить полномочия главы Пенитенциарной службы

Прокуратура Грузии обратилась в Министерство юстиции с рекомендацией приостановить полномочия генерального директора Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Георгия Патаридзе.

Об этом сообщили агентству «Интерпрессньюс» в прокуратуре в ответ на запрос агентства. В частности, агентство поинтересовалось: «На каком этапе находится расследование, начатое в связи с информацией о Давиде Пеикришвили, и что удалось установить к настоящему времени?»

«Указанное уголовное дело было передано из Генеральной инспекции Министерства юстиции Грузии в следственную часть Генеральной прокуратуры Грузии для расследования. По уголовному делу в интенсивном режиме проводятся все необходимые следственные и процессуальные мероприятия.

В то же время прокуратура Грузии обратилась в Министерство юстиции Грузии с рекомендацией приостановить полномочия генерального директора Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии Георгия Патаридзе», — заявили в ведомстве.