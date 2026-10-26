Спикер парламента уже называет оппозицию «антиконституционными партиями»

По словам Папуашвили, чем больше подобных заявлений будут делать представители этих партий, тем больше сам Конституционный суд будет убеждаться в обоснованности иска.

Напомним, что прозападные оппозиционные партии еще не признаны антиконституционными и обсуждение данного иска в Конституционном суде будет продолжено сегодня. Заявление спикера парламента же может расцениваться как давление на Конституционный суд, тем более, что и другие представители правящей партии с полной уверенностью заявляли, что КС запретит их деятельность.

«Антиконституционные партии подтверждают одно из выдвинутых нами обвинений в их адрес: они не признают легитимность конституционных органов, что является главным признаком непризнания демократии», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Сама эта позиция, озвученная антиконституционными партиями в том числе в ходе заседания Конституционного суда, подтверждает наш иск. Они заявляют, что решение Конституционного суда написано в Москве, утверждают, что суд не является независимым и ему уже заранее указали, какое решение принять, и так далее.

Тем самым они подтверждают одно из выдвинутых нами обвинений в их адрес: они не признают легитимность конституционных органов, что является главным признаком непризнания демократии. Напротив, чем больше подобных заявлений они будут делать, тем больше сам Конституционный суд будет убеждаться в обоснованности нашего иска», — отметил Папуашвили.

По его словам, в течение трёх дней радикальная оппозиция пыталась затянуть процесс, заявляя необоснованные ходатайства. Как отметил Папуашвили, эти партии в очередной раз подтвердили, что не признают конституционный строй.

«Мы видим, что в случае, если Конституционный суд примет решение о признании их деятельности неконституционной, они явно пытаются заранее подготовить ложные основания для обращения в Европейский суд по правам человека.

Думаю, общество также убедилось, что их ходатайства были совершенно необоснованными. Треть ходатайств, напротив, подтверждает наш иск. Речь шла об отводе всего состава суда и отдельных судей, а главным основанием для этого служило то, что они вновь ставят под сомнение легитимность Конституционного суда.

Таким образом, даже своими ходатайствами они помогли нашему иску, поскольку ещё раз подтвердили, что не признают конституционный строй», — заявил Шалва Папуашвили.

Для справки: с 21 октября Конституционный суд рассматривает конституционный иск «Грузинской мечты», в котором содержится требование признать неконституционной деятельность и запретить партии «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело», «Федералисты» и «За Грузию» Георгия Гахария.