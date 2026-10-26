Wall Street Journal – США выдвинут Виктора Орбана в качестве кандидата на пост Генсека ООН
Администрация президента США выдвинет бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН в качестве совместного кандидата США, России и Китая.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в трёх странах.
По данным издания, выдвижение Орбана может состояться после промежуточных выборов в Конгресс США.
По информации источников, Соединённые Штаты поощрили Орбана принять участие в выборах на этот пост и первыми предложили ему эту идею.
«Россия и Китай поддерживают эту инициативу на основании предыдущих переговоров с Вашингтоном, и их план заключается в том, чтобы господин Орбан стал их совместным кандидатом. Когда Соединённые Штаты, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете Безопасности ООН, обычно они этого добиваются», — пишет издание.
По данным The Wall Street Journal, сам Орбан также заинтересован в том, чтобы занять пост генерального секретаря ООН, однако существуют сомнения в том, сможет ли он набрать необходимое количество голосов.
Полномочия Антониу Гутерриша, возглавляющего ООН с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года.
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