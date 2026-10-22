Какие ходатайства, связанные с августовской войной, не удовлетворил Конституционный суд
Сегодня, 22 октября, в ходе рассмотрения в Конституционном суде иска о запрете оппозиционных партий один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия подал ходатайства, в которых потребовал истребовать ряд документов, а также вызвать и допросить свидетелей из различных государственных ведомств Грузии.
В том числе Ника Гварамия обратился к суду с просьбой истребовать перечень материалов, переданных Грузией прокурору Международного уголовного суда в 2008–2022 годах, и документы, отражающие позицию государства относительно обстоятельств начала войны 2008 года.
По его же словам, необходимо выяснить, какую фактическую версию государство предоставляло прокурору для расследования обстоятельств начала войны. Ника Гварамия пояснил на заседании, что «переписка государства и прокурора в связи с этим не является публичной». Также предстоит выяснить обстоятельство, какую фактическую версию защищало государство Грузия в 2012–2024 годах в Страсбурге, в том числе относительно времени ввода вооруженных сил России на территорию Грузии и огня, открытого в дни, предшествовавшие 7 августа.
По его же словам, если эта версия противоречит версии заключения [так называемого заключения Цулукиани, прилагаемого к иску, предусматривающему упразднение оппозиционных партий], перед судом предстают две несовместимые позиции одного и того же государства, и версия заключения не может считаться установленной.
По словам Ники Гварамии, эти заключения необходимо сопоставить друг с другом, поскольку различия очевидны.
«Это [то, что приложено к иску] напрямую релевантно тому, что провокатором начала войны была грузинская сторона, поэтому нам интересно — государство говорит одно, а комиссия другое, или же это не так. Мы выясняем, это позиция государства или однопартийная позиция. Мне интересно, на что опирался государственный агент в том случае и какова нынешняя позиция государства. Если сейчас подтвердится то, что они пишут, мы проиграем всё и везде», — заявил Ника Гварамия.
Ника Гварамия требует информацию о том, использовано ли заключение комиссии или его часть в качестве позиции государства в каком-либо международном судопроизводстве либо перед международной организацией, и необходимо выяснить, какую позицию государство защищает на международных форумах.
По его словам, этой информацией располагает исключительно орган, ответственный за представительство государства, и сторона ответчика получить её не может.
В виде ходатайства Ника Гварамия также требовал документы, отражающие позицию делегации Грузии на Женевских международных дискуссиях по вопросу о неприменении силы в 2012–2026 годах, в той части, которая касается ответственности за начало войны 2008 года.
В перечне ходатайств значатся также данные о бюджетном финансировании Администрации временной административно-территориальной единицы на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области за 2012–2025 годы с разбивкой по годам и акты о назначении руководителей администрации, в том числе о назначении Тамаза Бестаева.
Ника Гварамия отметил, что необходимо выяснить и уточнить подход государства к этому вопросу и конкретные детали. По его словам, если правительства после 2012 года на протяжении 13 лет сохраняли, финансировали временную административную единицу и назначали её руководителей, то её создание «предательством» само государство не расценивало, и это лишь позиция комиссии Цулукиани.
С ходатайством Ники Гварамии согласились и представители других оппозиционных партий, однако суд ходатайства не удовлетворил.
21–23 октября Конституционный суд Грузии рассматривает конституционный иск 88 членов Парламента Грузии под названием «О признании неконституционной деятельности некоторых политических партий и их запрете».
«Грузинская мечта» планирует запретить следующие партии: «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены — Гварамия Мелия Гирчи Дроа», «Лело», «Федералисты» и «Гахария за Грузию».
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