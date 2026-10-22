В Аджарии увеличили бюджет здравоохранения на 10 миллионов лари
Верховный совет Аджарии одобрил увеличение бюджета Министерства здравоохранения и социальной защиты региона с 87 до 97 миллионов лари.
Инициативу внёс председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе.
На что направят дополнительные средства?
- Финансирование лечения пациентов с онкологическими заболеваниями;
- Дополнительная медицинская помощь пациентам, нуждающимся в кардиохирургических операциях;
- Обеспечение людей с инвалидностью необходимыми вспомогательными средствами;
- Проведение высокотехнологичных диагностических исследований в амбулаторных условиях;
- Профилактика заболеваний и программы раннего выявления проблем со здоровьем.
Благодаря увеличению бюджета более 10 тысяч дополнительных получателей смогут воспользоваться медицинскими и социальными услугами.
Главная цель изменений — сделать лечение, диагностику и социальную поддержку доступнее для жителей Аджарии, особенно для тех, кто нуждается в дорогостоящей медицинской помощи.
Ещё в разделе «Политика» Все →
- Георгий Сиоридзе: Возникает угроза узаконивания однопартийной диктатуры
- Конституционный суд не удовлетворил ходатайство «Лело» о направлении иска о запрете партий в Страсбург для консультации
- Глава МИД Грузии примет встречу министров иностранных дел Центральной Азии
- Кадагишвили: У нас нет политического диалога с Россией, но есть вопросы, касающиеся гуманитарной, транспортной сферы, экономики
- Парламентская делегация Грузии встретилась с представителями секции по европейским делам правительства Чехии
- Международному уголовному суду присуждена премия Евросоюза имени Сахарова 2026 года