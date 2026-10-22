В Аджарии увеличили бюджет здравоохранения на 10 миллионов лари

На что направят дополнительные средства?

Верховный совет Аджарии одобрил увеличение бюджета Министерства здравоохранения и социальной защиты региона с 87 до 97 миллионов лари.

Финансирование лечения пациентов с онкологическими заболеваниями;

Дополнительная медицинская помощь пациентам, нуждающимся в кардиохирургических операциях;

Обеспечение людей с инвалидностью необходимыми вспомогательными средствами;

Проведение высокотехнологичных диагностических исследований в амбулаторных условиях;

Профилактика заболеваний и программы раннего выявления проблем со здоровьем.

Благодаря увеличению бюджета более 10 тысяч дополнительных получателей смогут воспользоваться медицинскими и социальными услугами.

Главная цель изменений — сделать лечение, диагностику и социальную поддержку доступнее для жителей Аджарии, особенно для тех, кто нуждается в дорогостоящей медицинской помощи.