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Грузия Online
Политика

В Аджарии увеличили бюджет здравоохранения на 10 миллионов лари

Верховный совет Аджарии одобрил увеличение бюджета Министерства здравоохранения и социальной защиты региона с 87 до 97 миллионов лари.

Инициативу внёс председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

На что направят дополнительные средства?

  • Финансирование лечения пациентов с онкологическими заболеваниями;
  • Дополнительная медицинская помощь пациентам, нуждающимся в кардиохирургических операциях;
  • Обеспечение людей с инвалидностью необходимыми вспомогательными средствами;
  • Проведение высокотехнологичных диагностических исследований в амбулаторных условиях;
  • Профилактика заболеваний и программы раннего выявления проблем со здоровьем.

Благодаря увеличению бюджета более 10 тысяч дополнительных получателей смогут воспользоваться медицинскими и социальными услугами.

Главная цель изменений — сделать лечение, диагностику и социальную поддержку доступнее для жителей Аджарии, особенно для тех, кто нуждается в дорогостоящей медицинской помощи.

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