Кадагишвили: У нас нет политического диалога с Россией, но есть вопросы, касающиеся гуманитарной, транспортной сферы, экономики

Нам необходимо при любых обстоятельствах иметь определенный канал коммуникации с Российской Федерацией, — заявил в беседе с журналистами председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Кадагишвили, комментируя назначение Георгия Зурабашвили специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией.

По его словам, из-за оккупации дипломатический и политический диалог с Россией отсутствует, однако для решения экономических, гуманитарных и транспортных вопросов необходимо, чтобы канал коммуникации продолжал функционировать.

«Со стороны премьер-министра это очень позитивный, важный и своевременный шаг. Нам необходимо при любых обстоятельствах иметь определенный канал коммуникации с Российской Федерацией. Как вам известно, из-за оккупации у нас нет дипломатических отношений и политического диалога с Российской Федерацией. Однако существует целый ряд вопросов, касающихся гуманитарной сферы, транспорта, экономики или даже прав человека на оккупированных территориях, для решения которых функционирование этого канала связи необходимо.

Сегодня человек должен быть слепым, чтобы не видеть, насколько важна многосторонняя коммуникация для любой страны, в том числе для Грузии. Мы видим, что в переговорах с Россией задействована вся Европа, Америка — уже не знаю, кто еще. Поэтому пусть никто не тычет пальцем в Грузию, утверждая, что она не имеет законного, так сказать, права на канал коммуникации, исходя из того крайне низкого уровня, на котором находятся отношения между Грузией и Россией. Такой канал существовал и на протяжении десятилетий, и сейчас продолжает функционировать», — заявил Кадагишвили.