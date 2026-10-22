Международному уголовному суду присуждена премия Евросоюза имени Сахарова 2026 года
Международному уголовному суду была присуждена премия Евросоюза имени Сахарова за 2026 год. Эта награда стала уже вторым международным признанием для трибунала по военным преступлениям за текущий месяц, и это произошло менее чем через две недели после того, как президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против суда.
Соответствующее заявление Европарламента прозвучало после того, как бывшей судье Международного уголовного суда (МУС) Нави Пиллэй была присуждена Нобелевская премия мира.
По оценке западных СМИ, этот факт многими людьми был воспринят как выражение поддержки суду, находящемуся в сложной ситуации.
«Европейский союз основан на мультилатерализме и уважении к международным институтам; эта награда признает важную деятельность суда в деле защиты международного права и правосудия», — отметила президент Европарламента Роберта Метсола.
Расположенный в Гааге Международный уголовный суд (МУС) уже долгое время является мишенью президента США Дональда Трампа. Кампания против суда особенно активизировалась после того, как в прошлом году суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны.
Награда Евросоюза, носящая имя советского диссидента Андрея Сахарова, вручается ежегодно с 1988 года людям и организациям, защищающим права и свободы человека.
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