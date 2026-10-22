Международному уголовному суду присуждена премия Евросоюза имени Сахарова 2026 года

Международному уголовному суду была присуждена премия Евросоюза имени Сахарова за 2026 год. Эта награда стала уже вторым международным признанием для трибунала по военным преступлениям за текущий месяц, и это произошло менее чем через две недели после того, как президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против суда.

Соответствующее заявление Европарламента прозвучало после того, как бывшей судье Международного уголовного суда (МУС) Нави Пиллэй была присуждена Нобелевская премия мира.

По оценке западных СМИ, этот факт многими людьми был воспринят как выражение поддержки суду, находящемуся в сложной ситуации.