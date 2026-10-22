Парламентская делегация Грузии встретилась с представителями секции по европейским делам правительства Чехии
Парламентская делегация Грузии под руководством председателя Комитета по интеграции с Европой Левана Махашвили провела встречу с представителями секции по европейским делам Аппарата правительства Чешской Республики. Информацию распространяет пресс-служба парламента.
Сообщается, что с чешской стороны во встрече принимали участие заместитель генерального директора секции по европейским делам и директор департамента координации европейской политики Ондржей Матоушек и заместитель директора Ива Копечна.
«Члены парламентской делегации Грузии ознакомили чешскую сторону с позицией Грузии относительно дальнейшего развития отношений с Евросоюзом. Внимание было акцентировано на состоянии выполнения обязательств, взятых в рамках Соглашения об ассоциации. Грузинская сторона подчеркнула важность восстановления политического диалога с Евросоюзом и полноценного функционирования форматов сотрудничества. Стороны также обсудили другие актуальные вопросы политики расширения ЕС.
Кроме того, в ходе встречи речь шла о геополитической ситуации и вызовах в сфере безопасности в регионе. Грузинская сторона предоставила представителям Чехии информацию о ситуации в оккупированных Россией регионах Грузии. Парламентская делегация Грузии выразила благодарность чешской стороне за поддержку территориальной целостности Грузии.
В состав делегации парламента Грузии входят: председатель Комитета по интеграции с Европой Леван Махашвили, председатель Комитета по спорту Виктор Саникидзе, руководитель группы дружбы с парламентом Чешской Республики, первый заместитель председателя Комитета по региональной политике и самоуправлению Звиад Шаламберидзе и заместитель председателя Комитета по культуре Лика Шартава», — отмечается в информации пресс-службы парламента.
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