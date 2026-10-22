Вольский: Пытаются в качестве пушечного мяса принести Грузию в жертву глобальному противостоянию

Как отмечает Вольский, в качестве «руководителей заговора, направленного против Грузии», выступают лица, находившиеся у руля государственного управления до 2012 года и управлявшие страной с крайней жестокостью.

По словам Вольского, «нападения» были ожидаемы, однако удивительно то, что в авангарде «атаки» стоят европейские лидеры, которые финансовой и политической поддержкой поощряли применение «коктейлей Молотова» и пиротехники в Грузии.

На основании нагло сфабрикованных обвинений в фальсификации выборов, изменении внешнеполитического курса и притеснении сексуальных меньшинств группы, называющие себя политическими партиями, пытаются создать в Грузии аналогичную ситуацию — Это факт! — Мы это видим, и они этого даже не скрывают — Их попытки, саботаж системы государственного управления, сопровождающиеся агрессивными акциями и революциями, носят организованный и системный характер! — пишет в социальной сети первый заместитель председателя парламента Гия Вольский.

«Вся Европа потрясена кровопролитной, беспощадной войной и реальной опасностью расширения ее масштабов, а также крайне опасными процессами, происходящими в ведущих странах.

Ужасающая картина — то, за чем мы ежедневно наблюдаем с экранов телевизоров и через другие средства массовой информации.

В такой ситуации группы, называющие себя политическими партиями, пытаются создать в Грузии аналогичную обстановку на основании нагло сфабрикованных обвинений в фальсификации выборов, изменении внешнеполитического курса и притеснении сексуальных меньшинств. Это факт! Мы это видим, и они этого даже не скрывают.

Их попытки, саботаж системы государственного управления, сопровождающиеся агрессивными акциями и революциями, носят организованный и системный характер!

Такой же характер носит хорошо скоординированная пропаганда внутренних и внешних участников о якобы „откате от демократии“ в Грузии. При этом они сами создали преступников, а законное реагирование на их действия расценили как отступление от европейских стандартов. Они требуют введения санкций, которые нанесут ущерб обществу страны и, по их мнению, усилят революционные настроения.

В качестве руководителей этого заговора, направленного против Грузии, выступают лица, находившиеся у руля государственного управления до 2012 года и управлявшие страной с крайней жестокостью. Они физически уничтожали людей, пытали и лишали прав тысячи граждан Грузии, создали предпосылки для оккупации значительной части страны и сегодня по-прежнему пытаются принести Грузию в жертву глобальному противостоянию, превратить ее в пушечное мясо, экономически разрушенное и лишенное прав государство.

Это реальность, подтвержденная конкретными фактами, по поводу которой мы обратились в Конституционный суд.

Разумеется, нападения были ожидаемы. Удивительно другое: в авангарде нападок стоят политические лидеры европейских структур и некоторых стран, которые совсем недавно финансовой и политической поддержкой поощряли применение „коктейлей Молотова“ и пиротехники в Грузии. И теперь они ведь уже ясно видят ранее незаметные нити, связывающие управляемый хаос с возникновением острых проблем для Европы.

Говорите с нами конкретными аргументами: какое из наших обвинений необоснованно, почему для Грузии полезно вступать в экономическое, а тем более военное противостояние или какое европейское государство смирится с деятельностью организованной структуры, направленной на дестабилизацию страны», — пишет Вольский.