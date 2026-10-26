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Грузия Online
Политика

Самадашвили: Россия и режим Иванишвили потеряли еще одного союзника!

Наступает очень доброе утро — В Сербии пала автократия-союзник русских! Россия и режим Иванишвили потеряли ещё одного союзника, — так один из лидеров партии «Сильная Грузия — Лело» Саломе Самадашвили прокомментировала поражение Александра Вучича на выборах в Сербии.

По её словам, это повод для поздравлений как для Сербии, так и для всей Европы.

«В 2020 году в результате парламентского бойкота оппозиционные партии в Сербии оказались вне политических процессов. В краткосрочной перспективе это усилило Вучича.

Однако за прошедшие годы общественный протест превратился в политическое движение.

Это движение добилось проведения досрочных выборов и положило конец правлению Вучича.

Режим Иванишвили должен сделать из этого два вывода:

  1. Автократия всегда стоит на глиняных ногах. Трудно предсказать, когда и что приведёт к её падению, гарантировано лишь само падение.
  2. Партии можно запретить, но народ запретить нельзя. Восстановить демократию в конечном счёте может только народ.

Есть и третий вывод, которым я обязательно поделюсь после промежуточных выборов в Америке», — пишет Саломе Самадашвили.

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