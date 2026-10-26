Наступает очень доброе утро — В Сербии пала автократия-союзник русских! Россия и режим Иванишвили потеряли ещё одного союзника, — так один из лидеров партии «Сильная Грузия — Лело» Саломе Самадашвили прокомментировала поражение Александра Вучича на выборах в Сербии.

По её словам, это повод для поздравлений как для Сербии, так и для всей Европы.

«В 2020 году в результате парламентского бойкота оппозиционные партии в Сербии оказались вне политических процессов. В краткосрочной перспективе это усилило Вучича.