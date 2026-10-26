Папуашвили: Со стороны Еврокомиссии мы видим советские методы: конфронтация, эскалация, давление, принуждение, вместо диалога

Со стороны Еврокомиссии мы наблюдаем применение в отношении Грузии обычных советских методов: конфронтация, эскалация, давление, принуждение вместо диалога. Мы остаёмся европейцами, а Еврокомиссия ведёт себя не по-европейски, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос о докладе Еврокомиссии по расширению ЕС.

По его словам, представители властей Грузии сидят за столом диалога с Евросоюзом, однако представители ЕС ходят вокруг этого стола и вместо диалога выбирают путь конфронтации.

«К сожалению, мы наблюдаем незрелую внешнюю политику Еврокомиссии не только в отношении Грузии, но и других стран-кандидатов. Пока Еврокомиссия не изменит эту незрелую политику, трудно представить, что с её стороны будут предприняты какие-либо конструктивные шаги.