Папуашвили: Со стороны Еврокомиссии мы видим советские методы: конфронтация, эскалация, давление, принуждение, вместо диалога
Со стороны Еврокомиссии мы наблюдаем применение в отношении Грузии обычных советских методов: конфронтация, эскалация, давление, принуждение вместо диалога. Мы остаёмся европейцами, а Еврокомиссия ведёт себя не по-европейски, — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос о докладе Еврокомиссии по расширению ЕС.
По его словам, представители властей Грузии сидят за столом диалога с Евросоюзом, однако представители ЕС ходят вокруг этого стола и вместо диалога выбирают путь конфронтации.
«К сожалению, мы наблюдаем незрелую внешнюю политику Еврокомиссии не только в отношении Грузии, но и других стран-кандидатов. Пока Еврокомиссия не изменит эту незрелую политику, трудно представить, что с её стороны будут предприняты какие-либо конструктивные шаги.
Мы неоднократно говорили, что сидим за столом диалога с Евросоюзом и ждём, когда представители ЕС сядут за этот стол. Однако мы видим, что они ходят вокруг него, выбирая путь конфронтации вместо диалога. Это также разрушение европейских ценностей и движение Европы к цивилизационной пропасти.
Еврокомиссия объявила своей главной тактикой в отношении многих стран, в том числе Грузии, конфронтацию и эскалацию вместо диалога. Это никоим образом не является европейской ценностью.
Со своей стороны мы стараемся вести себя цивилизованно, по-европейски, однако, к сожалению, с другой стороны мы видим советские методы. В этом нет ничего удивительного, поскольку в руководстве Еврокомиссии мы видим лидеров из постсоветских стран. Они вышли из Советского Союза, но так и не избавились от советских поведенческих моделей. По-видимому, они переняли методы, характерные для Советского Союза в отношениях с небольшими странами.
Сейчас мы наблюдаем со стороны Еврокомиссии применение в отношении Грузии обычных советских методов: конфронтацию, эскалацию, давление, принуждение вместо диалога. Мы остаёмся европейцами, а Еврокомиссия ведёт себя не по-европейски», — заявил Папуашвили.
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