TI: Запрет оппозиционных партий лишит политического выбора не менее 800 тысяч граждан
Запрет пяти оппозиционных партий в Грузии приведёт к прекращению политического плюрализма, а также лишит политического выбора как минимум 800 тысяч граждан, говорится в правовом анализе Transparency International – Georgia (TI), посвящённом конституционному иску «Грузинской мечты».
По оценке организации, конституционный иск не содержит достаточных доказательств, которые могли бы конституционно обосновать запрет партий. В частности, критика результатов выборов, бойкот парламента, отказ от депутатских мандатов и требования проведения досрочных выборов не являются предусмотренными Конституцией основаниями для запрета политических объединений.
В организации также отмечают, что нарушения прав человека, совершённые представителями прежних властей не дают оснований для запрета других политических партий. Для этого необходимо доказать связь конкретных действий с целями, прямо перечисленными в Конституции.
TI считает необоснованными и утверждения о том, что действия оппозиции, поддержка протестных акций и критика внешней политики властей свидетельствуют о намерении насильственно свергнуть конституционный строй или нарушить территориальную целостность страны.
В организации подчёркивают, что иск не доказывает ни наличие у оппозиционных партий запрещённых Конституцией целей, ни возможность возложить на партии ответственность за действия отдельных лиц. По мнению организации, иск не соответствует установленным Конституцией условиям и необходимому стандарту доказывания для запрета политических партий.
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