TI: Запрет оппозиционных партий лишит политического выбора не менее 800 тысяч граждан

Запрет пяти оппозиционных партий в Грузии приведёт к прекращению политического плюрализма, а также лишит политического выбора как минимум 800 тысяч граждан, говорится в правовом анализе Transparency International – Georgia (TI), посвящённом конституционному иску «Грузинской мечты».

По оценке организации, конституционный иск не содержит достаточных доказательств, которые могли бы конституционно обосновать запрет партий. В частности, критика результатов выборов, бойкот парламента, отказ от депутатских мандатов и требования проведения досрочных выборов не являются предусмотренными Конституцией основаниями для запрета политических объединений.

В организации также отмечают, что нарушения прав человека, совершённые представителями прежних властей не дают оснований для запрета других политических партий. Для этого необходимо доказать связь конкретных действий с целями, прямо перечисленными в Конституции.