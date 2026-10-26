Гордуладзе: Запретом «Национального движения» и его ответвлений демократия сама защитит себя

«Представленные здесь политические партии после 2012 года как совместно, так и по отдельности непосредственно нарушают Конституцию Грузии. Соответственно, все партии, которые непосредственно совершали эти действия после 2012 года, безусловно, должны быть запрещены.

По словам Гордуладзе, запрет этих партий позволит демократии защитить себя, а людям в Грузии, которые уважают решения народа и желают нашей стране лучшего будущего, предоставит больше возможностей для участия в политической деятельности.

Мы не имеем права закрывать глаза на конкретные факты, забывать тяжёлый опыт прошлого, согласованные действия в настоящем и оставлять будущим поколениям государство, государственность и основы конституционного устройства которого будут незащищёнными — Именно поэтому действия «Национального движения» и его ответвления должны быть признаны неконституционными, а сами они — запрещены, — заявил представитель стороны истца — «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе, представляя в Конституционном суде иск о запрете оппозиционных партий.

Вместе с тем политические партии, созданные после 2012 года, лидеры которых до 2012 года не были членами «Национального движения», хотя и не могли быть непосредственными участниками преступных действий, совершённых в 2003–2012 годах, и свержения конституционного строя, тем не менее не дистанцируются от систематических и системных преступлений, совершённых бесчеловечным режимом в период с 2003 по 2012 год. Более того, они не только не дистанцируются от него, но и вступают в коалиции с создателями этого режима, о которых я говорил выше.

Это однозначно означает, что партии, созданные после 2012 года, одобряют систематические и системные нарушения прав человека, допущенные властями того периода, и в случае прихода к власти с их стороны существует реальная угроза повторения тех же действий.

Статья 23 Конституции Грузии предусматривает возможность запрета политических партий именно в случае возникновения подобной угрозы. Соответственно, политические партии, созданные после 2012 года, должны быть запрещены и на этом правовом основании.

В конституционном иске указаны многочисленные неконституционные действия, которые различные так называемые партии, действующие с единым умыслом, совершают либо совместно, либо по отдельности, однако каждый из этих фактов относится ко всем партиям.

Представленные факты показывают, что суть вопроса заключается не только в оценке прошлого. Речь идёт также о решении, допустим ли мы, чтобы действия, совершённые ранее и выразившиеся в свержении или насильственном изменении конституционного строя Грузии, посягательстве на независимость страны и других действиях, направленных против конституционного порядка, продолжались и в будущем.

Представленные обстоятельства выявляют общие устремления неконституционных партий, которые представляли, представляют и будут представлять экзистенциальную угрозу грузинской государственности.

Мы не имеем права закрывать глаза на эти факты, забывать тяжёлый опыт прошлого, согласованные действия в настоящем и оставлять будущим поколениям государство, государственность и основы конституционного устройства которого будут незащищёнными. Именно поэтому действия «Национального движения» и его ответвления должны быть признаны неконституционными, а сами они — запрещены!» — заявил Гордуладзе.