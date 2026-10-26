Румен Радев: Грузия и Болгария — важные страны в Черноморском регионе, я рад, что нас с Грузией связывает многолетнее партнерство

«Я очень рад, что нас с Грузией связывает многолетнее партнерство и дружба, основанная на исторических и культурных связях. Грузия и Болгария — важные страны в Черноморском регионе с точки зрения укрепления нашей безопасности и развития всех видов взаимосвязи, будь то транспорт, энергетика или цифровые связи», — заявил президент Болгарии Румен Радев.

По его словам, важно обсудить, как сделать связь между Болгарией и Грузией более эффективной.

«У нас уже есть волоконно-оптические кабели, которые пересекают Черное море и соединяют Грузию с Болгарией. Что касается Среднего коридора, в следующем году Болгария примет у себя одну из важнейших конференций в нашем регионе. Это будет конференция высокого уровня по Среднему коридору, который соединяет Центральную Азию и Азию с Европой. Болгария и Грузия сыграют решающую роль в этом проекте. Поэтому я буду рад, если увижу грузинских представителей и мы вместе обсудим, как стать более эффективными, как повысить результативность нашей деятельности и как обеспечить безопасность Черного моря для гарантирования свободы судоходства. Это имеет для нас жизненно важное значение. И, наконец, мы можем поспорить о том, чье вино лучше», — заявил Радев.