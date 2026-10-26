Бибилашвили: Цель конституционного иска — создать основание для оправдания российской агрессии
Цель конституционного иска — на конституционном уровне подтвердить утверждение государства-оккупанта о том, что его военная агрессия в 2008 году была легитимной, поскольку основания для этого создала Грузия, — заявил в Конституционном суде Заза Бибилашвили, представляющий «Национальное движение».
На заседании Конституционного суда, где рассматривается иск «Грузинской мечты» с требованием запретить пять оппозиционных партий, Заза Бибилашвили отметил, что использование Конституционного суда для достижения неконституционных целей, в том числе для запрета политических партий, считается одной из наиболее серьёзных форм злоупотребления судебным процессом. Кроме того, он рассказал о том, что, по его оценке, является важной целью иска.
«Ещё более важная цель иска — на конституционном уровне подтвердить утверждение государства-оккупанта, Российской Федерации, о том, что её военная агрессия в 2008 году была легитимной, поскольку основания для неё создала Грузия. Хочу подчеркнуть: не какая-либо партия, а тогдашние власти Грузии, а следовательно, ваша и моя родина, наше государство.
Можно утверждать, что это не является целью, однако никто не сможет оспорить тот факт, что в случае удовлетворения этого иска результатом станет именно это — легитимация военной агрессии Российской Федерации на уровне решения, принятого Конституционным судом Грузии.
Сторона истца сознательно смешивает политическую и юридическую ответственность, а также не различает государство и партию, не проводя между ними никакой границы. С одной стороны, решения, принятые конкретными должностными лицами, она считает ответственностью партии или партий, а с другой — отождествляет собственную партию с государством, заявляя, что деятельность, направленная против политики их партии, является антигосударственной», — заявил Бибилашвили.
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