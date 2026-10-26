Судья КС прервал представителя ЕНД после заявления о «захвате государства лицом с двойным гражданством»

В своем вступительном слове член оппозиционной партии упомянул об отказе в удовлетворении ходатайства Мананы Кобахидзе о самоотводе.

Надарая сделал это заявление после того, как Бибилашвили заявил, что у них нет иллюзий относительно исхода процесса.

Бибилашвили сказал суду, что тот не усмотрел оснований ставить под сомнение ее беспристрастность с учетом прошлой политической деятельности Кобахидзе.

«У нас нет никаких иллюзий относительно результатов этого процесса. То, что нам не следует питать никаких ожиданий, невольно подтвердил как самоотвод Мананы Кобахидзе, который вы не удовлетворили, так и ее последующая отставка.

Повторяю, Манана Кобахидзе сама заявила, что судья должен не только быть беспристрастным, но и восприниматься обществом как беспристрастный, что является базовым стандартом в этой профессии. И Конституционный суд посчитал, что ее прошлая политическая деятельность, ее заявления, ее должности в качестве председателя партии-истца, в качестве адвоката Бидзины Иванишвили и одного из его ближайших и доверенных лиц не давали даже повода для того, чтобы кто-либо в обществе усомнился в ее беспристрастности. Я не говорю, что она была [предвзятой], но вы заявили, что даже повода для сомнений не существовало», — заявил Заза Бибилашвили.

После заявления Бибилашвили председательствующий на заседании судья сказал, что сказанное Бибилашвили могло быть воспринято как сомнение в беспристрастности суда.

«Вы отвечаете на иск или критикуете нас, заявляете нам отвод или чего вы хотите?», — сказал судья.

«Сейчас вы в определенной степени косвенно оскорбили суд, когда сомневаетесь в нашей беспристрастности», — добавил Надарая.

После этого Бибилашвили заговорил о конкретном человеке, который имеет двойное гражданство, не занимает никакой конкретной должности, однако назначает премьер-министров.

Член ЕНД упомянул оценки международных организаций и сказал, что это оценивается как захват государства. В этом случае Надарая также прервал его и заявил, что делать политические заявления нецелесообразно.