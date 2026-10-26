Руководители ведомств здравоохранения Грузии и Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Речь идет о таких направлениях, как информационные системы здравоохранения, электронные медицинские карты, телемедицина, аналитика данных здравоохранения и цифровые технологии. Меморандум также включает обмен лучшими практиками в сфере регулирования фармацевтической продукции. Кроме того, он предусматривает планирование и реализацию совместных проектов в сфере образования, непрерывного профессионального развития и укрепления потенциала медицинского персонала.

По информации Министерства здравоохранения, документ предусматривает обмен опытом и лучшими практиками в сфере цифрового здравоохранения.

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе и министр Национальной комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики Лей Хайчао подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Михаил Сарджвеладзе рассказал о важности партнерства между Грузией и Китаем в сфере здравоохранения. По заявлению министра, данное сотрудничество способствуют повышению качества, эффективности системы и непрерывности лечения.

Меморандум был подписан в столице Китая Пекине в рамках международного форума, посвященного укреплению первичной медико-санитарной помощи и традиционной медицины, на котором также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Китайской Народной Республике Паата Каландадзе.