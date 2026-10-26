Казино в Грузии получат возможность проводить международные турниры по азартным играм

Международным турниром по азартным играм считается турнир, организованный казино, призовой фонд которого гарантирован заранее, а не менее 70% участников составляют граждане иностранных государств.

По инициативе депутатов «Грузинской мечты» в парламент представлен пакет законодательных поправок, определяющий правила и условия организации международных турниров по азартным играм.

Проводить международные турниры по азартным играм будет разрешено как на объектах, организованных на основании разрешения казино, так и за их пределами — при наличии соответствующего разрешения.

Согласно законопроекту, если призовой фонд международного турнира превышает 3 млн лари, а игровой стол клуба используется исключительно для проведения этого турнира, организатор освобождается от установленного сбора за игорный бизнес для клубного стола и получает право на получение дохода от проведения турнира.

Согласно законопроекту, штраф за нарушение условий разрешения составит 50 000 лари, а за организацию международного турнира по азартным играм неуполномоченным лицом — 150 000 лари.

Ежегодный сбор за получение разрешения на проведение международного турнира по азартным играм составит 100 000 лари.

Авторами и инициаторами законодательного пакета выступили депутаты «Грузинской мечты» Шота Берекашвили, Торнике Берекашвили, Ираклий Мезурнишвили и Георгий Барвенашвили.