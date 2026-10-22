С начала года бюджет получил 193 млн лари доходов от штрафов за нарушение ПДД
За январь–сентябрь 2026 года государство получило 193 млн лари доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом свидетельствует отчёт, опубликованный Казначейством Министерства финансов Грузии.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от штрафов за нарушения ПДД увеличились на 5 млн лари, или на 2,6%.
Согласно документу, из общей суммы 77,3 млн лари поступили в бюджет центрального правительства, а 116 млн лари — в бюджеты органов местного самоуправления.
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