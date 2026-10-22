Армения приступила к практической реализации проекта TRIPP
Правительство Армении приступило к реализации масштабного инфраструктурного проекта TRIPP, направленного на развитие региональных транспортных связей.
Рабочая группа под руководством вице-премьера Мгера Григоряна уже посетила Сюникскую область и на месте оценила состояние железнодорожной, автомобильной и энергетической инфраструктуры.
На заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил переход инициативы к практической фазе и подчеркнул важность скорейшего развития региональных транспортных коммуникаций. По его словам, проект имеет ключевое значение для сохранения темпов экономического развития и укрепления устойчивости экономики Армении.
Отметим, что парламент Армении начал процесс ратификации соглашения с США по данному проекту. Соответствующий парламентский комитет уже поддержал законопроект перед его вынесением на пленарное заседание.
Кроме того, стало известно, что в ближайшее время будет создана совместная американо-армянская компания TRIPP Development Company. По словам премьер-министра, процесс её создания вступил в завершающую фазу. После этого государство передаст новой компании подготовленную проектную документацию.
Напомним, что проект TRIPP предусматривает открытие транспортных маршрутов на Южном Кавказе и укрепление международных торговых связей через Армению. Стратегически важная Сюникская область рассматривается как ключевой транзитный узел на этом маршруте.
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