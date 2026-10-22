Армения приступила к практической реализации проекта TRIPP

На заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил переход инициативы к практической фазе и подчеркнул важность скорейшего развития региональных транспортных коммуникаций. По его словам, проект имеет ключевое значение для сохранения темпов экономического развития и укрепления устойчивости экономики Армении.

Рабочая группа под руководством вице-премьера Мгера Григоряна уже посетила Сюникскую область и на месте оценила состояние железнодорожной, автомобильной и энергетической инфраструктуры.

Отметим, что парламент Армении начал процесс ратификации соглашения с США по данному проекту. Соответствующий парламентский комитет уже поддержал законопроект перед его вынесением на пленарное заседание.

Кроме того, стало известно, что в ближайшее время будет создана совместная американо-армянская компания TRIPP Development Company. По словам премьер-министра, процесс её создания вступил в завершающую фазу. После этого государство передаст новой компании подготовленную проектную документацию.

Напомним, что проект TRIPP предусматривает открытие транспортных маршрутов на Южном Кавказе и укрепление международных торговых связей через Армению. Стратегически важная Сюникская область рассматривается как ключевой транзитный узел на этом маршруте.