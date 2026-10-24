Я бы посоветовал компаниям не направлять на российский рынок более 1/3 своего экспорта — Валерий Чечелашвили

«Российский рынок очень привлекателен, и любая компания пытается занять там свое место. Это очень привлекательно, но российский рынок очень политизирован. Это означает, что Россия не уважает собственные решения и собственные подписи.

По его словам, Россия не уважает собственные решения. Чечелашвили приводит в пример соглашение о свободной торговле, подписанное в 1994 году, в котором прописаны цивилизованные механизмы решения проблем (консультации, рабочие группы), которые российская сторона в очередной раз полностью проигнорировала.

В наших двусторонних отношениях до сих пор действует соглашение о свободной торговле, подписанное во время визита Ельцина 3 февраля 1994 года. Там очень хорошо прописано, как устранить эту проблему в случае неопределенности или претензий. Необходимо проводить консультации, формировать рабочую группу, обмениваться информацией, претензиями, и только после этого принимать решение.

Как мы видим, Россия снова совершенно не заинтересована в этом. Это лишь подтверждает, что это очень политизированный рынок. Я думаю, что игнорировать российский рынок было бы неправильно, потому что он может принести серьезную прибыль любому экспортеру, но мой совет любому экспортеру — не направлять более 1/3 своего экспорта на российский рынок, диверсифицировать экспорт, и в этом случае они будут застрахованы от любых рисков», — говорит Чечелашвили.

Несколько недель назад Россельхознадзор на неопределенный срок запретил экспорт напитков 7 грузинских компаний на российский рынок. Решение российского государственного ведомства затронуло несколько производителей алкогольных напитков, а также Coca-Cola и Tskal Nabeglavi, производимые в Грузии. Это уже второе эмбарго подряд после эмбарго 2006 года, которое, по мнению экспертов, еще раз демонстрирует риски, связанные с зависимостью от единого рынка.

Почти половина грузинского экспорта алкогольных напитков, сладких и минеральных вод идет в Россию. По данным за первые 9 месяцев 2026 года, Грузия экспортировала вино на сумму 188,7 млн ​​долларов США, из которых 119,7 млн ​​долларов США было продано в Россию, что составляет 63,4% от общего объема экспорта. В случае с лимонадом 42,4% экспорта приходится на Россию, а в случае с минеральной водой зависимость от России составляет 84,1%. Что касается алкогольных напитков, Грузия продает в Россию 49,4% всего экспорта.

После частичного эмбарго Россия приняла еще одно решение. «Россельхознадзор» разрешает двум грузинским предприятиям продавать продукцию на российском рынке. Как стало известно из российских официальных источников, с ноября этого года доступ на российский рынок получат два грузинских предприятия по переработке молока. Кроме того, Россия готова провести инспекцию шести грузинских производителей рыбы и морепродуктов, желающих экспортировать продукцию в Россию.