Грузия потратила более 18 миллионов долларов на импорт водки
За первые девять месяцев 2026 года Грузия импортировала 1,94 миллиона литров водки на сумму 18,34 миллиона долларов.
По данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), которые приводит BMG, расходы на импорт водки выросли на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для сравнения: за январь–сентябрь 2025 года страна закупила 1,63 млн литров водки на 15,17 млн долларов. Таким образом, объём импорта увеличился на 18,9%.
Россия остаётся крупнейшим поставщиком водки в Грузию.
За девять месяцев 2026 года из России ввезли 664,2 тысячи литров водки на 5,6 млн долларов.
На втором месте Финляндия — 245,4 тысячи литров на 2,7 млн долларов.
На третьем Латвия — 158,3 тысячи литров на 2,6 млн долларов.
Как менялись закупки российской водки за последние годы?
- 2021 год — 3 млн долларов;
- 2022 год — 3,8 млн долларов;
- 2023 год — 3,9 млн долларов;
- 2024 год — 5 млн долларов;
- 2025 год — 6,6 млн долларов.
За четыре года стоимость годового импорта российской водки выросла более чем вдвое.
При этом в 2026 году увеличились не только закупки водки за рубежом, но и её экспорт из Грузии.
Интересная деталь: экспортная выручка растёт значительно быстрее, чем физический объём поставок. Это может указывать на увеличение средней стоимости экспортируемой продукции.
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