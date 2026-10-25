Грузия потратила более 18 миллионов долларов на импорт водки

За первые девять месяцев 2026 года Грузия импортировала 1,94 миллиона литров водки на сумму 18,34 миллиона долларов.

По данным Национальной службы статистики Грузии (Сакстат), которые приводит BMG, расходы на импорт водки выросли на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения: за январь–сентябрь 2025 года страна закупила 1,63 млн литров водки на 15,17 млн долларов. Таким образом, объём импорта увеличился на 18,9%.