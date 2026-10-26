«Грузинская мечта» озвучила обвинения для каждой из партий, которую хочет запретить
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе выступил в Конституционном суде Грузии, где рассматривается иск о запрете пяти оппозиционных партий. В ходе слушаний представитель истца огласил перечень конкретных обвинений, выдвигаемых властями против прозападных сил.
Гордуладзе, в частности, заявил, что под запрет должны попасть даже те партии, которые были созданы после 2012 года. По мнению «Грузинской мечты», вступая в альянсы с «Единым национальным движением» и отказываясь от прямого осуждения прошлых преступлений режима, новые оппозиционные силы создают угрозу повторения системных нарушений.
В правящей команде настаивают, что статья 23 Конституции Грузии дает правовые основания для ликвидации этих политических объединений как «экзистенциальной угрозы государственности».
В чем «Грузинская мечта» обвиняет оппозицию:
«Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены» (включая «Гирчи – Больше свободы», «Дроа!») и «Федералисты»: истцы обвиняют их в попытках свержения конституционного строя, отказе осудить системные нарушения прав человека периода 2004–2012 годов, непризнании легитимности действующей власти, а также в действиях против территориальной целостности страны и попытках втянуть Грузию в военный конфликт с Россией.
«Сильная Грузия — Лело» (команда Хазарадзе — Джапаридзе): партию обвиняют в непризнании легитимности власти, поддержке идеи создания «технического правительства» в 2022 году и поддержке акций по смене власти в период 2019–2025 годов.
«За Грузию» (партия экс-премьера Георгия Гахария): вменяется отказ дистанцироваться от событий вокруг силового разгона 20 июня 2019 года и ареста Ники Мелия в 2021 году, содействие «внешним силам», а также поддержка установки поста в селе Чорчана, что, по заявлению «Грузинской мечты», нанесло вред территориальной целостности.
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