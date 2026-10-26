«Грузинская мечта» озвучила обвинения для каждой из партий, которую хочет запретить

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе выступил в Конституционном суде Грузии, где рассматривается иск о запрете пяти оппозиционных партий. В ходе слушаний представитель истца огласил перечень конкретных обвинений, выдвигаемых властями против прозападных сил.

Гордуладзе, в частности, заявил, что под запрет должны попасть даже те партии, которые были созданы после 2012 года. По мнению «Грузинской мечты», вступая в альянсы с «Единым национальным движением» и отказываясь от прямого осуждения прошлых преступлений режима, новые оппозиционные силы создают угрозу повторения системных нарушений.

В правящей команде настаивают, что статья 23 Конституции Грузии дает правовые основания для ликвидации этих политических объединений как «экзистенциальной угрозы государственности».