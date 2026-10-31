Гоциридзе: Реабилитация Руставели, как всегда, затянется — расходы вырастут

«Что происходит на проспекте Руставели? Строительство, конечно же, как всегда, затянется, расходы (то есть деньги, которые предстоит украсть) вырастут», — об этом в социальной сети пишет бывший президент Национального банка Роман Гоциридзе.

По его словам, то, что на реабилитации Руставели должны были «скосить» большие деньги, было известно всем. В подтверждение этого он приводит несколько примеров.

«То, что на реабилитации проспекта Руставели должны были скосить большие деньги, было известно всем. Так происходило при каждом строительстве, будь то реабилитация городских улиц или строительство спортивных объектов.

Например, Дворец баскетбола в Тбилиси должен был быть построен за 70 миллионов лари, а в итоге мэрия заплатила 90 миллионов лари. Излишне уплаченные 20 миллионов, конечно же, распределились по соответствующим долям. На реабилитацию Вакийского парка первоначально было выделено 32 миллиона лари, а в прошлом году добавили еще столько же. В результате на проект будет потрачено (растрачено) 75 миллионов лари.

Что происходит на проспекте Руставели? Строительство, конечно же, как всегда, затянется, расходы (то есть деньги, которые предстоит украсть) вырастут. Первоначальная стоимость устройства дорожного покрытия составляла 19,8 миллиона лари, а теперь к ней добавили еще 2 миллиона лари. Мэрия для отвода глаз 13 раз оштрафовала строительную компанию всего в общей сложности на 27 тысяч лари, что, мягко говоря, комично.

И это касается только дорожного покрытия. На тротуарах работает другая компания, услуги которой должны обойтись в 12,5 миллиона лари. Сумму добавят и туда, разумеется.

Так разграбляются муниципальный и государственный бюджеты. Тбилиси в этом отношении выделяется. И чему удивляться, что воруют на стройках, когда украсть еду пытались даже у детских садов.

В конце концов, если для показухи кого-то и задержат, один вор указывает пальцем на другого. Это засчитывают ему за геройство и выпускают из тюрьмы. А тот, кто останется в заключении, в итоге все равно выйдет досрочно. Откупится, но то, что сумма выкупа идет не в бюджет, ясно каждому.

Хотя бы отчасти мы можем утешить себя одним: безнаказанным не останется никто. Придет время и для этого. Часть украденного им тоже придется вернуть», — пишет Роман Гоциридзе.

Напоминаем, что реабилитация центральной улицы Тбилиси началась 23 июля. По информации мэрии, проект должен завершиться в конце ноября. На период работ движение транспорта на проспекте Руставели и прилегающих улицах ограничено.