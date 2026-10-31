Гоциридзе: Реабилитация Руставели, как всегда, затянется — расходы вырастут
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Гоциридзе: Заключенным активистам необходимо использовать механизм помилования без всяких угрызений совести
«Все мы знаем, что процессуальное соглашение с «Мечтой» — это не раскаяние, а возможность освобождения из незаконного заключения» — эти слова Пааты…
Грузия стала задним двором России… — Акакий Цомая
По оценкам экономиста Акакия Цомая, относительно высокий темп экономического роста, зафиксированный в Грузии в последние годы, не является…
Три страны Южного Кавказа. Две смотрят в будущее, третья воюет с собственным прошлым
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP. И это позитивный сигнал. Но остаются два принципиальных вопроса. Первый: когда…
Россия уже не скрывает политические мотивы эмбарго
Через какого-то русского Пипия Россия сообщила нам о запрете импорта продукции еще трех грузинских винодельческих компаний. Это продолжение политики…
Хухашвили: «Вчера им была нужна улица, сегодня они решили отодвинуть её в сторону»
Политический аналитик Гия Хухашвили прокомментировал громкие задержания в Грузии, возможные разногласия внутри правящей команды и ситуацию вокруг…
Гоциридзе: У России есть гораздо более мощное орудие, чем продовольственное эмбарго
Динамика потребления российского газа в Грузии тревожно меняется. Об этом в социальной сети пишет оппозиционный политик, бывший президент…