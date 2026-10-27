Россия уже не скрывает политические мотивы эмбарго
Через какого-то русского Пипия Россия сообщила нам о запрете импорта продукции еще трех грузинских винодельческих компаний. Это продолжение политики шантажа и запугивания, хотя на этот раз кое-что изменилось: Москва даже не потрудилась придумать цивилизованное оправдание и совершенно бесстыдно раскрыла политические мотивы решения.
Владельцы двух компаний оказались гражданами ЕС, которые, как выяснилось, когда-то переводили деньги в украинский фонд. Третья компания была наказана за то, что ее вино было выставлено на продажу на аукционе в Украине в поддержку армии. Как объяснил владелец компании, он даже не знал, что его вино будет представлено на аукционе.
Россия наказывает грузинские компании за то, что их владельцы помогают Украине или их продукция представлена на мероприятиях в поддержку Украины. Это попытка получить дополнительные рычаги влияния на грузинский бизнес без всякого прикрытия.
Парадокс заключается в том, что эта российская политика работает в двух направлениях: с одной стороны, это инструмент запугивания и давления на Грузию, а с другой, наказывая грузинский прозападный бизнес, она подпитывает «мечтательное» правительство, заинтересованное в ослаблении западного курса в стране.
Но вино — это лишь один рычаг. У России есть гораздо более мощное оружие, чем запрет на экспорт продуктов питания — газ.
Доля потребления российского газа в Грузии растет тревожными темпами. Если в 2018 году на российский газ приходилось всего 1,7 процента от общего потребления газа в стране, то в 2019 году эта цифра выросла до 6,3 процента, в 2020 году — до 7,9 процента, в 2021 году — до 15 процентов, а в 2022 году — до 17,3 процента. В 2023 году доля российского газа уже достигла 20 процентов, в 2024 году — 25 процентов, а в 2025 году — 28 процентов.
Увеличение энергетической зависимости от оккупирующей России — это не только экономическая ошибка, но и прямой риск для стратегической безопасности страны.
Как мы узнали сегодня, в конце года также повысятся тарифы на газ. Цена на газ измеряется не только повышением налогов — к ней добавляется и цена политической свободы.
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