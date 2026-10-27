Через какого-то русского Пипия Россия сообщила нам о запрете импорта продукции еще трех грузинских винодельческих компаний. Это продолжение политики шантажа и запугивания, хотя на этот раз кое-что изменилось: Москва даже не потрудилась придумать цивилизованное оправдание и совершенно бесстыдно раскрыла политические мотивы решения.

Владельцы двух компаний оказались гражданами ЕС, которые, как выяснилось, когда-то переводили деньги в украинский фонд. Третья компания была наказана за то, что ее вино было выставлено на продажу на аукционе в Украине в поддержку армии. Как объяснил владелец компании, он даже не знал, что его вино будет представлено на аукционе.

Россия наказывает грузинские компании за то, что их владельцы помогают Украине или их продукция представлена ​​на мероприятиях в поддержку Украины. Это попытка получить дополнительные рычаги влияния на грузинский бизнес без всякого прикрытия.