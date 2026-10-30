Омбудсмен: Нельзя, чтобы Грузия позиционировала себя на международной арене в качестве хаба азартных игр
«Мы хотим сделать Грузию известной с точки зрения азартных игр? Нечем больше привлечь к себе внимание?» — об этом заявил Народный защитник Леван Иоселиани, комментируя закон, согласно которому казино получат возможность организовывать международные азартные турниры.
В эфире передачи «360 градусов» на «Палитраньюс» Леван Иоселиани заявил, что нельзя, чтобы Грузия позиционировала себя на международной арене в качестве хаба азартных игр.
По его оценкам, вред, который азартные игры приносят стране, настолько велик, что уже не имеет значения, много или мало денег поступит в страну с их помощью.
«Я живой свидетель: каждую неделю ко мне приходят родители, чьи семьи стали жертвами азартных игр. Их дети в основном находятся в тюрьме, и все эти семьи несчастны из-за азартных игр. Мое заявление касалось того, что страна не должна позиционировать себя на международной арене как хаб в духе: «Приезжайте к нам играть в покер, давайте популяризировать игру в покер».
Я слушал господина Берекашвили, который представлял этот законопроект. Он говорил, что ничего плохого мы не делаем, проект предусматривает популяризацию покера, мы снизили [долю] граждан Грузии до 20%, и играют иностранцы. Во-первых, 20% граждан Грузии — это немало, но то, что играть будут иностранцы, — это вообще не аргумент. Главная проблема в том, что когда ты организуешь международный турнир в своей стране, это ведь служит популяризации, повышению узнаваемости страны именно в этой дисциплине [покер]. Зачем тогда страны «убиваются» ради проведения Олимпиады? Эта страна становится известной. Мы хотим сделать Грузию известной с точки зрения азартных игр? Нечем больше привлечь к себе внимание? Много денег зайдет или мало — это вообще не аргумент, настолько огромен вред, который азартные игры приносят нашей стране», — заявил Леван Иоселиани.
Для справки: Парламент в ускоренном порядке рассмотрел и в третьем чтении утвердил пакет законодательных изменений, в результате вступления в силу которого в Грузии будут проводиться международные азартные турниры. Инициативу представили депутаты от «Грузинской мечты», и по результатам голосования — 73 «за», 5 «против» — проект был принят в окончательном чтении. Рассмотрению и утверждению проекта было уделено два пленарных заседания.
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