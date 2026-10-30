Южноафриканские СМИ предполагают, что за скандалом с баобабами стоит Иванишвили

По данным Daily Maverick, пять вековых баобабов уже около трех месяцев лежат на раскаленном асфальте парковки логистической компании Africa Global Logistics (AGL) в портовом городе Дурбан. Деревья были выкорчеваны на территории муниципалитета Лепхалале (провинция Лимпопо) без официального разрешения властей провинции и государства.

В статье под заголовком «Грузинский миллиардер — любитель деревьев, ландшафтный дизайнер из Претории и скандал вокруг экспорта баобабов из ЮАР» предполагает, что покупателем деревьев является Бидзина Иванишвили. Ранее об этом кейсе писало издание OC Media.

Власти Южно-Африканской Республики окончательно отклонили апелляцию по вопросу экспорта пяти гигантских баобабов в Грузию. Об этом сообщает местное издание Daily Maverick.

Известно, что 17 июля 2026 года Департамент лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР (DFFE) перехватил груз в Дурбане из-за отсутствия действующих лицензий на изъятие, транспортировку и экспорт баобабов. 31 июля власти отклонили попытку застройщика оформить лицензию «задним числом».

А в сентябре главный фигурант дела — Корне Маре, владелец компании Divine Landscapes из Претории (позиционирующей себя как «эксперт по экспорту баобабов монструозных размеров»), предстал перед Магистратским судом Дурбана. Ему предъявлен ряд уголовных обвинений. 27 октября администратор апелляций DFFE окончательно отклонил жалобу Маре на отказ в выдаче разрешений. Его защита утверждает, что деревья были куплены в частных владениях с согласия владельцев, а не выкопаны в дикой природе. Следующее заседание суда назначено на 15 января 2027 года.

Официальным местом назначения пяти баобабов в документах DFFE указана Грузия. Сам Корне Маре через своих адвокатов категорически отказывается называть имя конечного заказчика и страну назначения, ссылаясь на тайну следствия.

Официальные ведомства ЮАР также отказались раскрывать личность импортера, сославшись на законы о защите персональных данных (POPIA). Журналисты Daily Maverick направляли запросы юридическим представителям Иванишвили, в посольство Грузии в Претории и в парламент Грузии, однако ответа не получили.

Тем не менее, южноафриканские расследователи прямым текстом указывают на связь с основателем «Грузинской мечты», обращая внимание на то, что Иванишвили — единственный известный коллекционер, масштабы и финансовые возможности которого соответствуют подобным логистическим операциям (доставка пяти деревьев такого размера из ЮАР в Грузию оценивается минимум в $40 000–50 000 без учета наземной транспортировки).

В статье также отмечается, что нынешний скандал в ЮАР повторяет события трехлетней давности в Кении, когда восемь африканских баобабов были выкорчеваны на побережье Килифи для отправки Иванишвили. Президент Кении Уильям Руто сначала заморозил экспорт, но позже Лесная служба Кении выдала разрешение.

Деревья были доставлены в Шекветили-Дендрологический парк — частный дендрарий Иванишвили площадью 60 га на берегу Черного моря. Но в течение последующих 6-7 месяцев после посадки в грузинскую почву все восемь баобабов высохли и погибли. На снимках Google Maps за 2024 год от посетителей парка видны лишь оголенные стволы без веток и листьев.

Автор статьи предполагает, что теперь погибшие деревья, возможно, хотят заменить свежими южноафриканскими экземплярами.

По оценкам эксперта, основателя Baobab Foundation доктора Сары Вентер, возраст выкорчеванных в ЮАР баобабов составляет от 200 до 300 лет. Сейчас DFFE совместно с Южноафриканским национальным институтом биоразнообразия (SANBI) срочно разрабатывает план по спасению и пересадке деревьев, так как длительное пребывание на асфальте в горизонтальном положении угрожает их жизни.