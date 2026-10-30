Пятница, 30 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Политика

Глава ПА ОБСЕ призвал власти Грузии отказаться от политического преследования оппозиции

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев выразил обеспокоенность в связи с рассмотрением в Конституционном суде Грузии дела о запрете пяти оппозиционных партий и призвал власти обеспечить условия для свободной политической конкуренции.

В заявлении, опубликованном 30 октября, Потураев подчеркнул, что запрет политических партий является исключительной мерой и может применяться только при соблюдении строгих правовых условий. По его словам, политические разногласия следует разрешать посредством демократических институтов, диалога и выборов, а не путём исключения оппонентов из общественной жизни.

«В Гаагской декларации, принятой в июле 2026 года, Парламентская ассамблея ОБСЕ уже прямо выразила обеспокоенность попытками запретить крупные оппозиционные партии, подтвердила поддержку политического плюрализма и инклюзивных демократических процессов, а также призвала власти Грузии воздерживаться от политически мотивированного уголовного преследования. В декларации также содержится призыв незамедлительно и в полном объёме выполнить рекомендации Московского механизма ОБСЕ», — заявил Потураев.

Кроме того, президент ПА ОБСЕ призвал грузинские власти и политические силы к содержательному диалогу, сдержанности и отказу от насилия и провокационной риторики.

Потураев также подтвердил готовность Парламентской ассамблеи ОБСЕ взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами и поддерживать усилия по укреплению демократических институтов в Грузии и заявил о неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности страны в пределах её международно признанных границ.

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