Глава ПА ОБСЕ призвал власти Грузии отказаться от политического преследования оппозиции

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев выразил обеспокоенность в связи с рассмотрением в Конституционном суде Грузии дела о запрете пяти оппозиционных партий и призвал власти обеспечить условия для свободной политической конкуренции.

В заявлении, опубликованном 30 октября, Потураев подчеркнул, что запрет политических партий является исключительной мерой и может применяться только при соблюдении строгих правовых условий. По его словам, политические разногласия следует разрешать посредством демократических институтов, диалога и выборов, а не путём исключения оппонентов из общественной жизни.

«В Гаагской декларации, принятой в июле 2026 года, Парламентская ассамблея ОБСЕ уже прямо выразила обеспокоенность попытками запретить крупные оппозиционные партии, подтвердила поддержку политического плюрализма и инклюзивных демократических процессов, а также призвала власти Грузии воздерживаться от политически мотивированного уголовного преследования. В декларации также содержится призыв незамедлительно и в полном объёме выполнить рекомендации Московского механизма ОБСЕ», — заявил Потураев.