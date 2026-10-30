Министр здравоохранения Грузии встретился с кандидатом на пост генерального директора ВОЗ

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с кандидатом на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.

Ханс Клюге в течение многих лет занимал должность директора Европейского регионального бюро ВОЗ. В настоящее время он является кандидатом на пост генерального директора ВОЗ, выдвинутым Бельгией.

В рамках визита в Грузию Ханс Клюге представил министру свою кандидатуру и программу действий. По его заявлению, приоритеты, представленные в программе действий, совпадают с национальными приоритетами Грузии.