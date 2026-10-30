Министр здравоохранения Грузии встретился с кандидатом на пост генерального директора ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с кандидатом на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге.
Ханс Клюге в течение многих лет занимал должность директора Европейского регионального бюро ВОЗ. В настоящее время он является кандидатом на пост генерального директора ВОЗ, выдвинутым Бельгией.
В рамках визита в Грузию Ханс Клюге представил министру свою кандидатуру и программу действий. По его заявлению, приоритеты, представленные в программе действий, совпадают с национальными приоритетами Грузии.
Особо он выделил развитие программы всеобщего здравоохранения, укрепление первичной медицинской помощи и шаги, предпринятые в направлении фармацевтической политики, которые служат повышению доступности медикаментов и сокращению расходов населения на лекарства и медицинские услуги из собственного кармана.
Ранее в Копенгагене, на полях 76-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, Михаил Сарджвеладзе также провёл встречи с другими кандидатами на пост генерального директора ВОЗ.
На должность генерального директора ВОЗ выдвинуты семь потенциальных кандидатов. Исполнительный совет организации в январе 2027 года отберёт не более трёх кандидатов, а окончательное решение государства-члены примут в мае 2027 года в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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