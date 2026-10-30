Премьер Эстонии ответил отказом на просьбу Пентагона не называть Путина «крысой»

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, комментируя утечку Reuters о том, что Пентагон советовал балтийским политикам воздерживаться от резких слов против Владимира Путина, пообещал, что не изменит высказываний про президента РФ, пишет Delfi. Именно высказывание Михала, где Путин сравнивался с загнанной в угол крысой, представитель США Элбридж Колби привел как пример «неудачной риторики».

Михал заявил, что заискивание перед диктаторами приводит лишь к унижению, а о реальных угрозах следует говорить, а не умалчивать. «Я не собираюсь сдерживаться. Путин — диктатор, который убивает женщин и детей. И будет продолжать это делать до тех пор, пока его не заставят изменить курс», — сказал эстонский политик, охарактеризовав действия российской армии в Украине как терроризм.

Также премьер-министр сдержанно выразил неодобрение нынешнему внешнеполитическому курсу США. Со слов Михала, он регулярно сталкивается с критикой избирателей за нерешительность, в то время как «наши союзники из сильнейшей страны мира» просят его сдерживаться.