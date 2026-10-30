Премьер Эстонии ответил отказом на просьбу Пентагона не называть Путина «крысой»
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, комментируя утечку Reuters о том, что Пентагон советовал балтийским политикам воздерживаться от резких слов против Владимира Путина, пообещал, что не изменит высказываний про президента РФ, пишет Delfi. Именно высказывание Михала, где Путин сравнивался с загнанной в угол крысой, представитель США Элбридж Колби привел как пример «неудачной риторики».
Михал заявил, что заискивание перед диктаторами приводит лишь к унижению, а о реальных угрозах следует говорить, а не умалчивать. «Я не собираюсь сдерживаться. Путин — диктатор, который убивает женщин и детей. И будет продолжать это делать до тех пор, пока его не заставят изменить курс», — сказал эстонский политик, охарактеризовав действия российской армии в Украине как терроризм.
Также премьер-министр сдержанно выразил неодобрение нынешнему внешнеполитическому курсу США. Со слов Михала, он регулярно сталкивается с критикой избирателей за нерешительность, в то время как «наши союзники из сильнейшей страны мира» просят его сдерживаться.
Глава правительства Эстонии при этом напомнил, что его страна совокупно тратит на нужды НАТО почти 7% ВВП и защищает восточный фланг альянса. Как раз в октябре в балтийской республике анонсировали, что построят на границе РФ 150 бункеров в рамках создания Балтийской линии обороны.
За последний год Эстония уже заключила контракты на приобретение девяти американских реактивных систем залпового огня HIMARS, включая ракеты М57 с дальностью до 300 км, и девяти южнокорейских комплексов Chunmoo с сопоставимой дальностью. Также в стране планируют на постоянной основе держать лучшие войска ближе к границе с восточным соседом и готовится к «активной обороне» в случае его вторжения.
Ранее Таллинн неоднократно сталкивался с угрозами кремлевских интернет-троллей, что в ее восточном уезде Ида-Вирумаа, населенном преимущественно этническими русскими, будет создан «народная республика». Разведки НАТО также высказывались о возможных гибридных операциях Кремля или прямом нападении ВС РФ на Эстонию.
Владимир Путин, в свою очередь, регулярно заявляет о своем якобы нежелании воевать с Европой при готовности дать отпор в случае необходимости. Одним из таких гипотетических сценариев на саммите «Россия — Африка» он назвал «такую же ситуацию в Балтийском море, как в Персидском заливе». «Мы такого не хотим, но на любой вызов ответим», — сказал Путин.
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