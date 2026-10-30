Народный защитник направит Конституционному суду свое мнение по иску о запрете политических партий

«Документ, который я отправляю в суд, называется мнением «друга суда» (amicus curiae). Это мнение «друга суда», то есть оно помогает суду в принятии решения. Как правило, этот документ нейтрален и не пишется в пользу какой-либо из сторон.

«Я, разумеется, направлю Конституционному суду свое мнение — документ, который я отправлю в суд, не будет составлен ни в пользу правящей партии, ни в пользу оппозиции, это будет перечень международных стандартов», — об этом заявил Народный защитник Леван Иоселиани в эфире передачи «360 градусов» на «Палитраньюс», говоря об иске о запрете партий в Конституционном суде.

И в данном случае документ, который я направлю в суд, не будет в пользу ни правящей партии, ни оппозиции. Это будет перечень международных стандартов, ссылки на дела, которые рассматривал Страсбургский суд по правам человека и которые касались аналогичного вопроса — вопросов запрета партий. Соответственно, я думаю, что это окажет определенную помощь суду, хотя я уверен, что все те вопросы, о которых я пишу в заключении, им и так известны. Я слежу за слушаниями и вижу, что суд не является некомпетентным в тех вопросах, о которых я говорю. Однако дебаты сторон имеют в основном политический характер, в оценку которого я вдаваться не могу. Судья очень часто пытается вернуть стороны в русло правового дискурса, что важно для прояснения этого вопроса. Подобный процесс проводится впервые в новейшей истории Грузии, соответственно, то, каким будет решение, в будущем отразится и на нашей политической жизни. Мы все будем следить за этим, и я, разумеется, отправлю суду свое мнение. Время для этого еще есть, так что по времени я не ограничен.

Для меня важно, чтобы суд принял этот документ и внимательно прочитал, это моя задача, и кроме этого у меня нет другой цели, исходя из того, что это полностью вопрос политического обсуждения, а я, как нейтральное лицо и нейтральный оценщик этого процесса, вообще не оцениваю политический процесс и как нейтральный оценщик в правовом вопросе внесу в это свой вклад.

Мое мнение опирается на прецеденты, рассмотренные Страсбургским судом по правам человека. Принятие правильного решения будет возможным наряду с этими прецедентами и с учетом принципов международного права и общих принципов права. Думаю, что таковым это решение и будет. Мне трудно заранее сказать, каким именно окажется решение, несмотря на то, что делается много прогнозов. Я не могу и не буду вдаваться в эти спекуляции, но уверен, что решение будет интересным», — заявил Леван Иоселиани.