Три страны Южного Кавказа. Две смотрят в будущее, третья воюет с собственным прошлым

Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP. И это позитивный сигнал. Но остаются два принципиальных вопроса.

Первый: когда начнутся работы на земле? Не подписание документов, не торжественные заявления и не очередные презентации, а строительство конкретной инфраструктуры.

Второй, и самый главный: каким будет механизм беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном? Потому что без решения этого вопроса сам проект в значительной степени теряет смысл. Для Баку это одно из двух принципиальных условий нормализации отношений с Арменией.

Со вторым условием ситуация ясна на уровне отношения к нему правительства Армении. Никол Пашинян прямо назвал Декларацию независимости Армении антигосударственным документом. И кто скажет, что он неправ? Карабах является частью Азербайджана. Попытка построить армянскую государственность на отрицании этой реальности привела к огромному количеству человеческих трагедий как в Армении, так и в Азербайджане и стала трагедией для всего Кавказа. Сегодня Пашинян фактически предлагает своим согражданам отказаться от политики исторических претензий в пользу политики существующего государства. Получится ли у него? Посмотрим. Впереди референдум и, что не менее важно, сложный процесс переосмысления собственной истории и даже идентичности. Это тяжело, но другого пути к миру нет. Поэтому можно по-разному относиться к Пашиняну, но не ценить то, что он делает, было бы несправедливо.

О саммите ОТГ. Ильхам Алиев не приехал на саммит Организации тюркских государств. И немедленно появились разговоры о кризисе в отношениях Баку и Анкары. Так вот, это разговоры в пользу нищих. Интересы Азербайджана и Турции не просто совпадают, они институционально оформлены. Шушинская декларация, военно-политическое сотрудничество, энергетика, транспортные проекты. Это не тот фундамент, который рушится из-за отсутствия президента на одном саммите, как бы этого кому-то ни хотелось.