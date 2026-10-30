Три страны Южного Кавказа. Две смотрят в будущее, третья воюет с собственным прошлым
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP. И это позитивный сигнал. Но остаются два принципиальных вопроса.
- Первый: когда начнутся работы на земле? Не подписание документов, не торжественные заявления и не очередные презентации, а строительство конкретной инфраструктуры.
- Второй, и самый главный: каким будет механизм беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном? Потому что без решения этого вопроса сам проект в значительной степени теряет смысл. Для Баку это одно из двух принципиальных условий нормализации отношений с Арменией.
Со вторым условием ситуация ясна на уровне отношения к нему правительства Армении. Никол Пашинян прямо назвал Декларацию независимости Армении антигосударственным документом. И кто скажет, что он неправ? Карабах является частью Азербайджана. Попытка построить армянскую государственность на отрицании этой реальности привела к огромному количеству человеческих трагедий как в Армении, так и в Азербайджане и стала трагедией для всего Кавказа. Сегодня Пашинян фактически предлагает своим согражданам отказаться от политики исторических претензий в пользу политики существующего государства. Получится ли у него? Посмотрим. Впереди референдум и, что не менее важно, сложный процесс переосмысления собственной истории и даже идентичности. Это тяжело, но другого пути к миру нет. Поэтому можно по-разному относиться к Пашиняну, но не ценить то, что он делает, было бы несправедливо.
О саммите ОТГ. Ильхам Алиев не приехал на саммит Организации тюркских государств. И немедленно появились разговоры о кризисе в отношениях Баку и Анкары. Так вот, это разговоры в пользу нищих. Интересы Азербайджана и Турции не просто совпадают, они институционально оформлены. Шушинская декларация, военно-политическое сотрудничество, энергетика, транспортные проекты. Это не тот фундамент, который рушится из-за отсутствия президента на одном саммите, как бы этого кому-то ни хотелось.
Моё видение: неприезд Алиева – совершенно чёткий и недвусмысленный сигнал Анкаре: с нами так нельзя. Союзнические отношения не дают одной стороне права поучать другую, как ей следует устраивать собственную жизнь. И уж тем более не превращают Азербайджан в младшего партнёра или сателлита. Разумеется, разговоры о том, что Баку действует по указке Анкары, продолжатся. У тех, кто их распространяет, своя политическая повестка. Но если кто-то в очередной раз на белое говорит «чёрное», белое от этого чёрным не становится.
И наконец, Грузия. Пока в Баку и Ереване обсуждают транспортные коридоры, политическую нормализацию и будущее региона, у нас продолжают заниматься вопросом запрета оппозиционных партий. Причём вполне серьёзно и, похоже, неизбежно. Конституционный суд рассматривает соответствующий иск против пяти политических объединений. Я долго пытался подобрать для происходящего какое-нибудь деликатное определение. Не получилось. Политический маразм. Иначе не скажешь.
Самое печальное, что Грузия располагает всеми необходимыми предпосылками, чтобы стать одним из главных участников новой региональной архитектуры. География, инфраструктура, исторические связи, международный опыт. Долгое время именно Грузия претендовала на роль политического лидера Южного Кавказа. Сегодня Азербайджан и Армения, при всех существующих между ними проблемах и противоречиях, обсуждают, каким будет регион завтра. А у нас всё никак не могут разобраться с собственным вчера и посмотреть в будущее.
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