Гварамия: Я горжусь выводом российских баз из Грузии, но есть и то, чем не горжусь

«Я горжусь своей работой на государственной службе. Я уже говорил вам, что истец привёл мои слова в качестве доказательства моей принадлежности к единому организму, то есть к насильственной системе. Я подтверждаю свои слова и горжусь ими. Никаких дополнительных доказательств искать не нужно. Да, я считаю, что был частью лучшей власти в этой стране. Я горжусь тем, что мы сделали, но есть вещи, которыми я не горжусь. Наверное, у каждого, кто работал, в биографии есть как поводы для гордости, так и то, чем он не может гордиться.

“Я считаю, что был частью лучшей власти в этой стране. Я горжусь тем, что мы сделали, но есть вещи, которыми я не горжусь”, — заявил лидер коалиции «За перемены» Ника Гварамия в Конституционном суде, где рассматривается иск о соответствии Конституции деятельности пяти политических партий и их запрете.

Да, я горжусь тем, что проголосовал за постановление от 10 марта 2005 года, благодаря которому российские военные базы были выведены из Грузии. Да, я горжусь тем, что возглавлял так называемую комиссию по депортации из России, в рамках работы которой было отменено свидетельство грузина, подвергавшегося притеснениям со стороны тысячи россиян и не только притеснениям, но и бесчеловечному обращению. Впоследствии это свидетельство легло в основу иска. Когда я стал министром юстиции, этот иск уже находился в Министерстве юстиции, и мы начали судебное разбирательство в Страсбурге. Именно на основании этих отменённых свидетельств парламентская комиссия под моим руководством фактически добилась их отмены. Мы выиграли дело против России в Страсбурге. Это был первый межгосударственный иск против России. Грузия также подала в Страсбург межгосударственную жалобу, и дело завершилось успешно. Разумеется, я горжусь этим и считаю, что это важное историческое дело. Жизнь не всегда и не каждому предоставляет возможность участвовать в исторических процессах. Каким бы тяжёлым ни был такой процесс, лично для меня участие в нём — да, честь. В том числе и участие в нынешнем историческом процессе.

Я действительно горжусь тем, что принял участие в предотвращении государственного переворота, который пытался организовать в Грузии Бадри Патаркацишвили, и, возможно, сыграл в этом одну из определяющих ролей. Я действительно горжусь этим, но не горжусь некоторыми сопутствовавшими этому событиями. Например, публикацией тайных записей, полученных законным путём, но всё же остававшихся скрытыми. Я прямо говорю, что не горжусь этим. Не горжусь и событиями, которые разворачивались вокруг телекомпании «Имеди». В этом я не горжусь. Могу определённо сказать, что это не было и не могло быть моим решением, поскольку относилось к компетенции другого органа. Во-первых, я был частью власти, но, вероятно, мог сделать больше, чтобы этого не произошло. Я не горжусь этим, но предотвращением государственного переворота — горжусь, да. Однако в целом этот случай убедил меня, что даже юридически обоснованное и оправданное решение не всегда является правильным и не всегда должно быть реализовано. Я имею в виду, например, тайные записи, а точнее, прослушивание и материалы, полученные на основании судебных решений.

Да, будучи министром образования, я горжусь введением единых магистерских экзаменов, которые появились именно в период моей работы. Когда я говорю, что горжусь своими конкретными достижениями на занимаемых должностях, я имею в виду всю тогдашнюю власть, включая правительство и президента, поскольку такие решения не принимаются одним человеком, кем бы он ни был.

Я горжусь ученическими олимпиадами, которые также были организованы в период моей работы и принесли очень хорошие результаты. Я горжусь тем, что во время моего пребывания на посту министра образования мой ребёнок учился в государственной школе. Возможно, моё главное достижение, которым я горжусь не только как министр образования, но и в целом по жизни, — это введённая в университетах в период моей работы программа изучения грузинского языка для представителей этнических меньшинств. Её концепцию разработал лично я по поручению президента. Один из участников этой программы впоследствии стал моим журналистом на телеканале «Рустави 2». Он настолько хорошо владел грузинским языком, что мог вести прямые включения на грузинском. Это многократно усилило мою гордость и принесло мне огромное счастье. Я считаю, что это чрезвычайно важное дело для всей страны.

Я горжусь школьниками и студентами, которых отправляли учиться за границу. Это была инициатива президента, а я был сопредседателем соответствующей комиссии. За рубеж отправилось огромное количество школьников. Мы отправляли детей учиться за границу, а не работать в кол-центрах. Между прочим, нынешняя власть эту программу отменила.

Я не горжусь тем, что мне не удалось убедить правительство в необходимости как минимум удвоить бюджет образования. Я не смог этого добиться и считал это одной из причин для ухода с должности. Не в знак протеста, а просто потому, что не достиг цели, которая имела решающее значение.

Я также горжусь тем, что ушёл с поста министра образования, поскольку моей зарплаты министра не хватало на содержание троих детей. Я действительно горжусь этим, потому что, вероятно, многие представители нынешней власти, если не все, рассмеются, услышав такое. Сегодня во власть в основном приходят не для того, чтобы зарплаты хватало на детей, а для того, чтобы оформить по одному дому на каждого члена семьи.

Я горжусь тем, что во время войны не покидал Грузию. Ни я, ни кто-либо другой из членов правительства. Я горжусь тем, что могу назвать позорной ложью те утверждения, которые мы читаем. Я горжусь тем, что был членом правительства, которое совершенно серьёзно обсуждало возможность перехода к партизанской борьбе в случае вторжения России. Я говорю это совершенно серьёзно», — заявил Ника Гварамия.