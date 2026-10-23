Сенатор-демократ расследует прекращение предоставления Украине услуг Starshield

Блюменталь является самым высокопоставленным демократом в постоянном подкомитете Сената по расследованиям. Он пытается выяснить, кем было инициировано изменение условий предоставления услуг.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь в четверг заявил, что начал расследование по поводу потери Украиной доступа к службе спутниковой связи Пентагона Starshield и связанного с этим снижения способности Украины защищаться.

«Поздно вечером 13 октября украинские войска лишились критически важного доступа к Starshield – военному аналогу сети Starlink компании SpaceX – после того, как их доступ к скорости, при которой оборудование могло оставаться подключенным к сети, был ограничен», – написал Блюменталь в письме министру обороны Питу Хегсету.

«Этот случай вызывает насущные вопросы о том, кто обладает техническими и юридическими полномочиями изменять эти возможности», а также имеет ли Пентагон «достаточные альтернативы» на случай, если услуги, предоставляемые SpaceX, станут недоступными, – отметил Блюменталь.

Он заявил, что этот шаг поставил под угрозу украинские Вооруженные силы и гражданское население и вызвал беспокойство «по поводу того, кто контролирует критически важные возможности, на приобретение которых правительство США потратило миллиарды долларов».

Республиканцы контролируют Сенат, поэтому демократы не имеют полномочий выдавать повестки для дачи показаний. Блюменталь может лишь запрашивать информацию и проводить брифинги у должностных лиц как в правительстве, так и за его пределами.

Блюменталь сообщил Хегсету, что сенатская комиссия рассмотрит взаимодействие правительства с технологиями SpaceX и степень зависимости от них. Он установил срок до 5 ноября для ответов на вопросы, изложенные в письме Хегсету, и до 12 ноября для проведения брифинга должностными лицами SpaceX, осведомленными об ограничениях Starshield.

Если демократы получат контроль над Сенатом на промежуточных выборах 3 ноября, он, вероятно, станет председателем комиссии по расследованиям.

Ранее американский сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что инициирует обращение к генеральному инспектору Министерства обороны с просьбой начать расследование в отношении работы Starlink в Украине.

Президент США Дональд Трамп сообщил 22 октября, что Илон Маск уже снял ограничения скорости для военной версии Starlink в Украине, однако отказался сказать, звонил ли он лично ему по этому поводу.

22 октября издание The Wall Street Journal сообщило, что в среду Трамп позвонил Маску и попросил его отменить ограничения скорости Starshield для Украины.