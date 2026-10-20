Саакашвили обратился к оппозиции — либо мы объединимся вокруг общего дела, либо исчезнем

Пора открыть глаза и понять, что из-за противостояния со мной у вас больше не осталось сторонников — Сейчас мы стоим перед угрозой исчезновения страны, и не время считать рейтинги — Вопрос стоит так: либо мы объединимся вокруг общего дела, либо исчезнем, — так к оппозиции в социальной сети обратился третий президент Грузии Михаил Саакашвили.

По словам Саакашвили, представители оппозиционных партий заявляют, что не хотят объединяться с «Мишей», поскольку этого не желают их сторонники, и утверждают, что Миша разрушает единство.

«На конференции, организованной Международным республиканским институтом (IRI) в Литве, американские и европейские эксперты и политики сказали представителям оппозиционных партий, что их единственный шанс — объединиться со мной. На это оппозиционеры упёрлись и не захотели прислушаться. Мол, мы не хотим с Мишей, этого не хотят наши сторонники, а Миша разрушает единство.