Саакашвили обратился к оппозиции — либо мы объединимся вокруг общего дела, либо исчезнем
Пора открыть глаза и понять, что из-за противостояния со мной у вас больше не осталось сторонников — Сейчас мы стоим перед угрозой исчезновения страны, и не время считать рейтинги — Вопрос стоит так: либо мы объединимся вокруг общего дела, либо исчезнем, — так к оппозиции в социальной сети обратился третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
По словам Саакашвили, представители оппозиционных партий заявляют, что не хотят объединяться с «Мишей», поскольку этого не желают их сторонники, и утверждают, что Миша разрушает единство.
«На конференции, организованной Международным республиканским институтом (IRI) в Литве, американские и европейские эксперты и политики сказали представителям оппозиционных партий, что их единственный шанс — объединиться со мной. На это оппозиционеры упёрлись и не захотели прислушаться. Мол, мы не хотим с Мишей, этого не хотят наши сторонники, а Миша разрушает единство.
Во-первых, пора открыть глаза и понять, что из-за противостояния со мной у вас больше не осталось сторонников, кроме ваших узких кругов. Во-вторых, все эти годы я выступаю с лозунгом „Давайте объединимся“, а вы на крейсерской скорости убегаете от меня и по-прежнему видите главную проблему во мне, а не в Иванишвили.
Если бы мы находились в обычной политической ситуации и в условиях нормальной избирательной среды, я сам смог бы получить большинство и прийти к власти преимущественно с молодой командой. Но сейчас мы стоим перед угрозой исчезновения страны, и не время считать рейтинги. Вопрос стоит так: либо мы объединимся вокруг общего дела, либо исчезнем», — пишет Саакашвили.